Nacional 30-01-2021

Paris dice que estudio australiano que ubica a Chile entre los diez países con peor manejo de la pandemia usa cifras del año pasado



El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este jueves al estudio hecho por El Instituto Lowy de Sidney, Australia, que ubicó a Chile entre los últimos diez países que peor han manejado la pandemia del coronavirus El estudio da cuenta del análisis de casi cien países de acuerdo a seis criterios, como casos confirmados, fallecidos y capacidad de detección, donde se afirma que Brasil es el que peor lo ha hecho y Nueva Zelanda es el que mejor la ha enfrentado. Consultado al respecto, el ministro Paris indicó que los resultados del informe, "son desgraciadamente de junio y julio del año 2020, del año pasado, y como dice el informe en ese minuto estábamos en una posición bastante delicada, porque es la época en que Chile tuvo la mayor cantidad de pacientes, la mayor cantidad de pacientes en UCI y la mayor cantidad de contagios. Alcanzamos en un minuto a tener 7 mil casos diarios". "Sin embargo, hoy el índice nos muestra en una situación muchísimo mejor si usted analiza y ve los resultados de hoy estamos incluso mejor que Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, incluso mejor que Canadá", apuntó. Según detalló el titular del Minsal, "el índice se puede revisar día a día y en el día de hoy, porque quedé preocupado por esta información, revisé el índice y hemos progresado enormemente, ya no estamos en el lugar que usted nombró y estamos por sobre Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá incluso, con índices muchísimo mejores". Sin embargo, indicó que "detectamos algunas fallas metodológicas, pero no por eso vamos a desechar este resultado, porque como usted bien dice tenemos una cantidad importante de fallecidos, sin embargo, se destacan otros hechos". "Hubiésemos querido tener mejores cifras, sin lugar a dudas, quien no, hubiésemos querido proteger más a nuestros compatriotas, quien no, porque velamos por la salud, la integridad, la salud de nuestro pueblo y a veces no es fácil lograr", sostuvo.