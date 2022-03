Nacional 05-03-2022

Paris dice que hay temas en que puede haber "continuidad" con el nuevo gobierno y otros en que "harán cambios"

Tras el Encuentro de Alto Nivel Líderes Latinoamericanos de Salud en La Moneda, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la llegada del nuevo gobierno y a la gestión en el área de salud y el manejo de la pandemia, afirmando que hay temas en los cuales puede haber "continuidad" y otros en que "probablemente harán cambios". "Nosotros lo que hacemos es transmitir nuestra experiencia, respondiendo las dudas, dando a conocer las cifras, lo que ha hecho cada departamento, cada división, las subsecretarías y también sus jefes de gabinete, pero yo no me atrevería a dar un consejo, puede ser eso mal entendido", afirmó el titular del Minsal.



Sin embargo, indicó que "lo que he dicho en repetidas oportunidades es que el tema de salud, y esto lo comparten todos los ministros del área, son tema de Estado. Por lo tanto, debe haber una continuidad, obviamente que hay matices, cambios que se puedan hacer, hay otras miradas, pero a nosotros nos gustaría que por lo menos en el tema de la pandemia haya una continuidad". Con ello, ahondó que "yo creo que hay temas en los cuales hay continuidad y en los cuales se puede seguir trabajando en forma armónica, yhay otros probablemente en que ellos van a hacer cambios". Respecto a la compra de vacunas, indicó que "nosotros hemos tratado de compartir algunos lotes de vacunas, hemos entregado vacunas en momentos que se nos ha solicitado (a otros países), yo creo que esa conducta tiene que seguir, además se están instalando plantas de producción de vacunas en varios países de Latinoamérica, y creo que eso es muy importante que lo sigamos manteniendo, no son vacunas solo para el país donde se instala la planta, sino para compartir". Baja de casos Sobre los casos de covid-19 que este viernes llegaron a 23.132, Paris indicó que "siguen bajando, hoy tenemos 6 mil casos menos que el viernes pasado, la cantidad de casos va a la baja en menos 24%, y menos 20% o menos 28% respectivamente a 7 y 14 días". "La positividad es variable, porque en la Región Metropolitana está bajo 20% ya, está cerca de 15%, 15,3%, si no me equivoco, porque Chile es un país muy poco homogéneo, no es como Colombia, ni Uruguay, tenemos un territorio gigantesco, largo. En la región del norte de Chile los casos han ido bajando rápidamente, en la región del sur, Aysén y magallanes también, pero tenemos ahí un nicho en la zona central donde ha costado que bajen más los casos y ahí todavía la positividad es alta", sostuvo. Con ello, precisó que "la tendencia al porcentaje de la positividad también es a la baja, es lento, pero mucho más rápido que lo que ocurrió con las otras olas, si ustedes ven la curva como está bajando es realmente impresionante". "No soy pitonizo, pero nosotros habíamos pensado que esta semana íbamos a tener en promedio alrededor de 20 mil por semana y alrededor de 14 mil por semana (...) nadie puede pronosticar con exactitud una cifra".