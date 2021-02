Nacional 26-02-2021

Paris por vacunas: "Si el país en algún momento puede colaborar con otros países de Prosur lo hará"



Luego de la primera reunión del año con líderes del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), donde intervino el Presidente Sebastián Piñera, el ministro de Salud, Enrique Paris, planteó este si en algún momento Chile puede colaborar con otros países en materia de vacunas, "lo hará dentro de nuestras posibilidades". En la ocasión, el Mandatario planteó la necesidad de una mayor coordinación entre los países que integran la instancia para hacer "eficiente" el proceso de vacunación y evitar barreras de otras naciones a la exportación de dosis. Asimismo, propuso crear un "nuevo Tratado" que fortalezca la Organización Mundial de la Salud y que "prepare mejor al mundo entero para enfrentar pandemias u otras amenazas a la salud"



Tras la cita, el canciller Andrés Allamand y el ministro Paris entregaron algunos detalles de los acuerdos alcanzados por Prosur. Con ello, el ministro Paris explicó que "el Presidente pidió que se realice una coordinación de todos los países de Prosur para enfrentar la pandemia, tal como ha dicho el canciller Allamand y espero que este sea un proceso bien organizado y trabajado a futuro, no solamente para esta pandemia, sino para enfrentar pandemias en el futuro y también insistió mucho en que debemos enfrentar en forma unida como países de Prosur el proceso de vacunación, ayudándonos unos con otros". "Además se solicitó a los ministerios de Salud de Prosur y lo vamos a hacer obviamente, y nos dieron un plazo de un mes para el fortalecimiento de los registros de datos, es decir, una base epidemiológica de lo que está ocurriendo en los países de Prosur en relación a la evolución de la pandemia. Creo que eso es muy importante además de reforzar la capacidad que tienen los países para adquirir vacunas y también medicamentos como hermanos cuando sea necesario y seguir trabajando en conjunto como ha dicho el canciller Allamand", sostuvo. En relación si esta coordinación por vacunas con otras naciones influirá en las vacunas consideradas ya para Chile, Paris planteó que "no, el número de vacunas que están consideradas para el país en los contratos que el país ha hecho directamente con ciertas empresas, no está considerado en esta discusión".