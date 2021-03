Nacional 24-03-2021

Parlamentarios cuestionan circular del Minsal que permite teletrabajo de enfermos con Covid-19



Diversos parlamentarios denunciaron la publicación de una circular de la Subsecretaría de Salud Pública en la que se abre la posibilidad de que los enfermos de Covid-19 negocien la posibilidad de seguir trabajando desde sus casas para evitar acogerse a una licencia médica.

En el texto, que tiene fecha del 19 de marzo y que está firmado por la subsecretaria Paula Daza, se amplía lo definido en una versión anterior, que solamente incluía a quienes eran catalogados como contacto estrecho de personas contagiadas.

"El presente documento extiende la posibilidad para que los trabajadores catalogados como caso confirmado, probable y sospechoso, puedan optar a la misma modalidad de trabajo a distancia siempre y cuando la condición de salud lo permita y por lo tanto, sin necesidad de solicitar licencia médica para el periodo de aislamiento", se indica en la circular.

Como se explicaba en el documento original, los trabajadores "pueden de común acuerdo con su empleador, optar por continuar trabajando a distancia, sin la necesidad de requerir licencia médica, compatibilizando de esta forma la continuidad laboral y su aislamiento en periodo de cuarentena".

Al ser consultado por el tema, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo que "es una circular pro trabajador, evidentemente. Lo que hace es poner la mayor precaución posible, porque nosotros sabemos que estamos viviendo un momento en donde la pandemia lamentablemente va a alza".

"Cuando hay una licencia que entrega el médico, no necesita que el trabajador diga sí o no, ya está entregada, sino que además lo que dice esa circular es que él, al ser por ejemplo un caso sospechoso, también puede tomar esa licencia. Entonces está traspasando una ventaja al trabajador al ser protegido frente a esos mismos derechos", aseguró.

"No se ha acabado la pandemia, tenemos que seguir en modo pandemia y parte de la circular tiene que ver con eso, tiene que ver con poder proteger a nuestros trabajadores, de manera de poder disminuir la movilidad, de manera que no hayan fuentes de contagio", agregó.

La diputada Gael Yeomans (CS) calificó esta situación como "inaceptable" y dijo que acudirá a Contraloría para que se aclare la legalidad de esta medida, medida a la que se sumó Leonardo Soto (PS).

Por su parte, la diputada Camila Vallejo (PC) ironizó: "Se enfermó de Covid-19? El Gobierno le trae una solución: no pida licencia médica y siga siendo productivo...Trabaje a distancia!", asegurando que no hay "ni derecho a estar enfermo en paz".