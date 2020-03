Política 14-03-2020

Parlamentarios de Chile Vamos valoran agenda Anti Abusos



Los diputados oficialistas coinciden en que se debe poner mayormente el foco en aumentar las penas para quienes cometan delitos económicos contra la ciudadanía.



Luego de un arduo trabajo, el Presidente, Sebastián Piñera, presentó la Agenda Anti Abusos, proyecto ampliamente esperado tras el inicio de la crisis social.



El foco de la iniciativa apunta a la colusión y el uso de información privilegiada, situaciones largamente discutidas y solicitadas por los ciudadanos, dado los delitos de cuello y corbata que han acontecido en el país en los últimos años.



En lo medular, la misma tiene tres pilares fundamentales: Combate a colusiones y abusos, delitos tributarios y uso de información privilegiada; Mejoras a la protección de los derechos de los consumidores para acceder a mejores productos y mejor calidad en mercados y mayor protección de los derechos de los trabajadores.



“Los ciudadanos en su rol de consumidores y trabajadores necesitan mayor protección en temas que posiblemente desconocen, y que se transforman en una gran asimetría de información y poder, respecto de las empresas y grupos con poder económico. Por eso, esta agenda realiza grandes cambios con miras a poner fin a prácticas nocivas que perjudicaban a la gente directamente, como las colusiones que hacían aumentar los precios artificialmente en artículos tan importantes como los medicamentos”, reflexionó el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán.



“También se incluyen medidas que buscan garantizar el normal funcionamiento de los mercados como el uso de información privilegiada, además del fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica que permitirá contar con mayor fiscalización en estos y otros ámbitos”, agregó Durán.



“Esta agenda va en completa sintonía con lo que espera la ciudadanía. Que nunca más existan abusos como los que han acontecido en el tiempo. No más colusión, sin trampas hacia las personas”, expresó el legislador Durán.



Para la diputada Camila Flores, en tanto, la iniciativa no solo permitirá una mayor transparencia, sino también ayudará a establecer las reglas claras en el juego.



“Hoy la ciudadanía nos exige mayor transparencia y orden. Los ciudadanos no quieren seguir siendo víctimas de abusos desde las empresas, por eso la relevancia de esta agenda que apunta a terminar con las prácticas ilegales, como autoridades debemos detener las colusiones”, expresó Flores, agregando que “también es clave fortalecer la Fiscalía Nacional Económica para que nadie más pueda siquiera intentar cometer ilícitos de esta gravedad”.