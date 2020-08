Política 16-08-2020

Parlamentarios piden al gobierno corregir exclusión de agricultores del bono y préstamo a clase media

Repercusiones generó la problemática planteada por agricultores de Linares y el Maule Sur, a través del presidente de la Federación de Agricultores de esta ciudad, Ricardo Escalona, respecto que se han visto impedidos de realizar como personas naturales o como emprendedores, la postulación al bono clase media y préstamo bancario, las 2 últimas medidas implementadas por el Gobierno como auxilio financiero en medio de la pandemia de Coronavirus.

Ello, porque según palabras del propio dirigente gremial, “pequeños y medianos agricultores están postulando a beneficios o bonos de clase media en pandemia y al préstamo, pero el SII les señala que rechaza estas solicitudes porque trabajan con renta presunta.”

Sobre esta materia, parlamentarios de la zona están en conocimiento de esta grave omisión, pero ahora señalan, depende del Gobierno una respuesta. Según el senador Juan Castro (RN), “esta legislación no quedó bien, porque con la renta presunta, que es una proyección de lo que se puede percibir de ingresos en la siguiente temporada que es como trabaja la gran mayoría de agricultores, se estima que a estas personas no les bajaron los recursos. Por eso, quedaron excluidos. Es un problema de interpretación de la ley, pero pasa por la voluntad del Ejecutivo y, por ende, del SII que se corrija esto, para lo cual ya he oficiado al Gobierno.”

Por su parte, la senadora Ximena Rincón (DC), señaló que “aunque trabajen con renta presunta, los trabajadores del rubro agrícola pagan igual impuestos. Creemos que al Gobierno le ha faltado ponerse la mano en el corazón y que considere a estas personas para recibir estos bonos o préstamo si cumplen con las condiciones, es como dejar a algunos contribuyentes en primera y otros en segunda clase. Esperamos que el Ejecutivo corrija esto a la brevedad posible porque el tiempo también apremia a los productores.”

Los agricultores del Maule Sur, explicaron que esta es una problemática sobre la cual se mantienen a la expectativa de una solución urgente.