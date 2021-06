Política 03-06-2021

Parlamentarios reaccionaron a cuenta pública presidencial



Tras la última Cuenta Pública del mandato del presidente Sebastián Piñera, las reacciones de los senadores de oposición no se hicieron esperar, tanto al término de la ceremonia como a través de redes sociales, en donde hicieron públicas sus críticas a los anuncios sobre seguridad social; apoyo a la clase media y pymes; temas relacionados con salud y la crisis climática.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), resaltó materias, tales como, la urgencia al proyecto matrimonio igualitario; el fortalecimiento en temas de DD.HH. y el que se pueda extender el programa PIRO a todas las regiones, “estos temas formaban parte de nuestra propuesta… sin embargo, el Presidente no hizo ningún aporte para mejorar las ayudas a la ciudadanía.”

Por su parte, el senador por el Maule, Juan Antonio Coloma (UDI), se mostró sorprendido con el anuncio del Ejecutivo sobre el matrimonio igualitario, reconociendo que “yo apoyo mucho al Gobierno, que ha enfrentado uno de los momentos históricos más difíciles, pero no me gusta conocer de esta urgencia en una Cuenta Pública. A los partidos de Chile Vamos no se nos informó”.