Política 08-08-2019

Parlamentarios UDI llaman a fortalecer regulación y fiscalización en carreras de perros galgos

Un llamado a fortalecer la regulación de las carreras de perros galgos a lo largo de todo el país, hicieron los diputados de la UDI, Rolando Rentería y Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, y no prohibir la actividad, como lo pretenden hacer a través de un proyecto de ley legisladores de oposición.



Rentería explicó que las carreras de galgos “son una actividad familiar y típica chilena, tal como lo son también las carreras a la chilena y el rodeo. Son los propios dueños de los perros los que les dan un cuidado muy especial, con camas especiales, alimentación y muy preocupados de la salud de sus animales, el cual es espectacular”.



Agregó que “quienes buscan eliminar esta actividad, quieren eliminar un evento de entretención, que reúne a la familia, sin conocer de fondo no sólo el cuidado que hacen los productores con respecto de los perros galgos, sino que desconocen la seria regulación que hay en esta actividad, que por supuesto se puede profundizar, pero no debemos sancionarla”.



Ambos legisladores subrayaron finalmente que la Bridema, encargada de los delitos ambientales y de maltrato animal en la PDI, señaló tras una exhaustiva fiscalización, que no había detectado ningún tipo de maltrato en estas carreras, “de manera que es importante seguir regulando y no prohibirlo”.