Política 13-11-2020

Paro de salud primaria: 100% de adhesión y Hospital de Linares se sumó con manifestación



Un 100% de adhesión mostró el paro de la salud primaria municipalizada, en la primera de 2 jornadas iniciadas ayer, con motivo de la protesta del gremio contra el Gobierno, por el descenso del ingreso per cápita, bonos de gestión y por la pandemia Covid_19 y otras asignaciones comprometidas desde el año pasado, que no se vieron reflejadas en el proyecto de Presupuesto 2021 para el sector.

No obstante y tal como fue anunciado, en los 4 Cesfam de la comuna de Linares, se mantuvo turnos éticos y se atendieron las prestaciones de urgencias y entrega de alimentos y remedios.

La movilización de la salud primaria recibió apoyo también de parte de la red asistencial. En el frontis del Hospital de Linares, funcionarios se manifestaron a las 10:00 horas, donde la Multigremial del recinto señaló, a través de su presidenta Vanessa Venegas, que “nosotros apoyamos la movilización de la salud primaria, porque hay compromisos incumplidos de parte del Ministerio de Salud, los bonos de tramo 1 no han sido cancelados como corresponde, porque no incluye el esfuerzo por la pandemia del coronavirus. Tampoco se retiraron las metas de gestión, porque estamos en un año especial. Y el Presupuesto de Salud viene con una reducción para el 2021”.

El paro de la salud primaria, continuará esta jornada de viernes.