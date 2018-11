Política 28-11-2018

Paro del sector público se mantenía ayer en medio de negociaciones

La ANEF informó que, tras un nuevo fracaso de las negociaciones por el reajuste del sector fiscal, el paro de los funcionarios públicos mantenía su carácter de indefinido. Además, a las 9:00 horas de ayer, se retomaron las conversaciones en el Ministerio de Hacienda.

Tras la primera jornada de paro, las 15 organizaciones de la Mesa del Sector Público (MPS) se reunieron con los ministros de Hacienda y del Trabajo, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, pero nuevamente no hubo acuerdo luego de tres horas de negociaciones.

Según la ANEF, el Ejecutivo no ofreció nada en lo se refiere a los componentes económicos del pliego de peticiones de la MSP-CUT. Solamente, pidió iniciar la instalación de las mesas de trabajo sectorial antes de seguir con el proceso de negociación, lo que fue calificado como “impresentable”.

Ante ello, decidieron prolongar el paro nacional y acusaron al gobierno de falta de voluntad para construir acuerdos. El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, sostuvo que el Ejecutivo debe confirmar a la brevedad la renovación del personal a contrata, debido a que antes del 30 de noviembre ya se han comenzado a cursar despidos arbitrarios en algunos servicios.

En Linares, la salud municipalizada se mantiene con turnos éticos, en los consultorios y entrega de medicamentos críticos, leche y exámenes ya efectuados, pero sin atenciones habituales. Lo propio realizan oficinas públicas y municipales, que mantenían puertas cerradas y en caso de llegar usuarios, se les entregaba información para advertir del paro y recalcar que tenía carácter de indefinido, hasta que no se solucionara la demanda de reajuste salarial de 3,5%, versus el 3,1% que ofrece el Gobierno a la Mesa del Sector Público.