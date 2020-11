Crónica 20-11-2020

Parque vehicular de taxis básicos, ejecutivos, de turismo y colectivos es congelado hasta el año 2025





Por cinco años más se congeló el parque vehicular de taxis básicos, ejecutivos, de turismo y colectivos del país del Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros (RNSTP). Esto, luego de que el Congreso aprobara una ley que prorroga la vigencia de las legislaciones anteriores y que una de sus finalidades es no generar una sobreoferta de servicios de transporte de pasajeros prestados en las distintas modalidades.

El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule, Carlos Palacios manifestó que “recientemente realizamos un concurso para 45 cupos que se abrieron para las ciudades de Talca, Curicó y Linares y hoy realizamos el último sorteo de un cupo que quedó libre, ya que el primer beneficiado desistió, por lo que damos por finalizada esta etapa que nos permitió entregar nuevas posibilidades de trabajo. Lo que ahora corresponde es el congelamiento del parque de taxis y así no generar una sobreoferta del servicio de transporte de pasajeros en sus distintas modalidades”.

Actualmente, el parque de taxis a nivel nacional asciende a más de 100 mil vehículos, de los cuales en la Región del Maule corresponden de 4.400, divididos en 698 básicos, 234 ejecutivos, 25 de turismo, 3.018 colectivos urbanos y 425 colectivos rurales, el cual regirá hasta el 2025. No obstante, en el año 2010 se estableció la posibilidad de que ingresaran nuevos vehículos al RNSTP a través de concursos, norma que continuará vigente por cinco años más.

Dentro de estos concursos, también se entrega prioridad o se realizan postulaciones diferenciadas en caso de personas con discapacidad o su apoderado (a), personas de pueblos originarios, o quienes postulen con un vehículo eléctrico. Los vehículos que ingresen en este formato no pueden superar, en cinco años, el 20% del parque total de vehículos en el caso de los taxis básicos, turismo y ejecutivos y del 4% en el caso de los colectivos.

Por otra parte, en el año 2015 se dispuso que los taxis inscritos en el Registro pueden efectuar reemplazos, normativa que también continuará vigente hasta 2025. Lo anterior quiere decir que quienes inscriban un vehículo que nunca ha tenido la condición de taxi en el RNSTP, podrán hacerlo sólo ocupando el de otro automóvil que se encontraba inscrito, pero que, por diversos motivos, incluida su antigüedad, se cancela de dicho Registro y pasa a ser vehículo particular.

La Ley N° 20867, hace referencia además a la prohibición del cambio de modalidad de transporte de pasajeros menores, desde taxis básicos, ejecutivos, de turismo o de cualquier otro, a taxis colectivos.