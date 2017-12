Opinión 22-12-2017

Parques marinos y su preservación para conservar nuestro mar sustentable

Los océanos cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta y debemos tomar conciencia de su importancia y el por qué debemos cuidarlos como parte fundamental en el gran ecosistema planetario y toda la vida que en ellos se desarrollan y qué aportan para generar y sustentar vidas más allá de sus masas líquidas.

Voy a presentar al Sr. Alex Muñoz, director del National Geographic Pristine Seas para América Latina, quien hace unos días, en un programa radial, se refirió a este importante tema.

“El 1° de junio, la presidenta Bachelet hizo un anuncio muy importante, ella dijo que se iban a crear dos enormes parques marinos, uno en la zona de Juan Fernández y el otro en la zona sur austral, que es el Cabo de Hornos y desde ahí hacia al sur. Eso es una noticia muy importante porque Chile se pone a la vanguardia de la conservación marina. Qué quiere decir esto, son pocos los países que han avanzado tanto en proteger su mar. Lamentablemente Chile hacia el pasado permitió que se depredara sus recursos. Hoy el 70%, de los recursos pesqueros están sobreexplotados, eso es muy peligroso porque eso impacta la fuente de trabajo de los pescadores artesanales y también los alimentos que están disponibles para la gente, pero nos estamos poniendo al día y la presidenta Bachelet hizo estos anuncios para que en el futuro se pueda llegar a un millón de Km2 con estos parques marinos y lo que falta ahora que se vote, existe una instancia en el gobierno que se llama Concejo de Ministros donde esto se tienen que votar.

La industria pesquera está haciendo un trabajo muy intenso para que estos parques no vean la luz o bien se achiquen de manera significativa. Estos parques marinos les complica ya que son zonas donde no se puede realizar actividades comerciales como la pesca, la minería, es decir. igual que un parque nacional como Las Torres del Paine u otros que hay en tierra, también en el mar existen los parques nacionales que son los parques marinos donde no se puede pescar, entonces la industria pesquera dice de manera más cortoplacista: me van a prohibir que yo pueda hacer mi actividad económica acá y por lo tanto hay que despedir gente, etc.

Los parques marinos son necesarios porque son la mejor forma de proteger un ecosistema, pero también para que los recursos pesqueros, que hablamos y que están sobre explotados, se recuperen. Se ha demostrado por las ciencias que cuando uno cuida un lugar, es donde estos peces se reproducen, donde se alimentan; luego son mucho más abundantes y la actividad pesquera se beneficia fuera de los límites del parque.

Comparados con otros países, estamos mejorando y los últimos años se han hecho estos anuncios importantes pasando de cero % protegido a casi un 30% protegido de nuestro mar.

En el mundo, Inglaterra y EE.UU., también han declarado grandes porciones de su mar como parques marinos. En Hawaii y otros territorios remotos de Inglaterra ya están totalmente protegidos. Otros países, como Palau también tienen el 60% de sus aguas protegidas.

En el caso de Chile, tenemos más mar que tierra y podemos llegar al millón de Km2, porque tenemos además las islas cómo la Isla de Pascua, Juan Fernández, y otras islas que suman mucho a lo que se llama Zona Económica Exclusiva, que son 200 millas desde la costa al océano.

Los recursos pesqueros pueden ser renovables en la medida que no los agotemos, que permitamos que estos peces se reproduzcan.

Hay distintas amenazas que afectan a los mares. Uno es la pesca; se está pescando mucho, más de la cuenta, se está destruyendo el fondo marino porque hay métodos de pesca como la pesca de arrastre que es como una especie de rastrillo que va al fondo del mar y arrasa con todo a su paso. Además está la amenaza del plástico; estamos arrojando 8 millones de toneladas de plástico al mar en el mundo cada año y una amenaza distinta la del cambio climático que está afectando al mundo completamente y se ha demostrado que, cuando uno tiene áreas sin pesca, los recursos son más abundantes en un parque marítimo, los ecosistemas son más más resilientes, se adaptan mejor al cambio climático, porque los océanos con el cambio climático, primero sube la temperatura del agua y segundo, se vuelven más ácidos, mueren otros tipos de especies como los camarones, las langostas, los choritos, todos los que tienen estructuras duras se empiezan a deshacer y por eso que es importante tener parques marinos que ayuden a que este ecosistema sea más resiliente”.

Haciendo un resumen del legado de Conservación Ambiental de Michelle Bachelet 2014.2018, en materia de Áreas Marinas, tenemos lo siguiente:

Nazca Desventuradas con un área de 30.003.500 Há, Mar de Juan Fernández con un área de 1.102.766 Há, El Palillo con un área de 4há, Lobería Selkirk con un área de 258 Há, Montes submarinos Crusoe y Selkrik con un área de 107.800 Há, Tierra Blanca con un área de 300 Há, Rapa Nui con un área de 57.936.792 Há, Juan Fernández con un área de 45.000.000 Há, El Arenal con un área de 44 Há, Pitipalena-Añihue con un área de 23.735, 64 Há, Seno Almirantazgo con un área de 1.160.000 Há, Cabo de Hornos con un área de 10.000.000 Há.

Resumen:

Áreas totalmente tramitadas: 31.324.603, 23 Há.

Áreas con aprobación del Consejo de Ministros: “.225.923, 96 Há.

Áreas en tabla del Concejo de Ministros 2017: 148.718.805,85 Há.

El logro ambiental de la presidenta Bachelet consiste en dejar al país la mayor creación de áreas protegidas de su historia. (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 8/12/2017).

Las principales especies marinas protegidas en estos parques, además de la prohibición de toda actividad pesquera son: pingüino de Humboldt y magallánico, tortugas oliváceas, lobo marino común y austral, foca leopardo, cachalote, chungungo y nutria de mar, delfín nariz de botella, ballenas jorobada, minke y orca y aves tales como skuas, gaviotín sudamericano y albatros de ceja negra.

Respecto a las pesqueras industriales, don Álex Muñoz comentó: “yo veo a una industria pesquera muy nerviosa con todo esto. Ellos tienen una visión distinta y los veo muy activos haciendo lobby para que esto no ocurra, así que nadie puede garantizar que esto se vaya a aprobar, yo confío en la palabra de compromiso de la presidenta y los ministros espero que la acompañen en esa visión a la mandataria.

Lo que pasa con la ley de pesca, yo estoy de acuerdo en que la parte que asigna las cuotas de pesca que fue aprobada con pagos a los parlamentarios tiene que ser completamente revisada. Ahora la ley de pesca tiene un montón de otras normas que si uno las ve no son tan distintas a lo que debería ser una ley normal.

Lo que le interesaba a la industria pesquera es quien se queda con las cuotas de pesca y esa es la parte que está viciada y esa parte se tiene que revisar”.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista