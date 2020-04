Policial 02-04-2020

Parral: 17 personas fueron encontradas transitando sin salvoconducto durante Toque de Queda



Carabineros de Parral comunicó que 17 personas fueron infraccionadas, debido a estar transitando por las calles del sector, durante el periodo del Toque de Queda, por ende no respetando la norma establecida en todo el país.

Tras las fiscalizaciones que realiza carabineros, encontraron en esta última jornada, incluyendo la madrugada del miércoles, a 17 personas, quienes al ser consultadas por su presencia en las calles respondían no estar enteradas de esta medida o que simplemente por olvido no habían solicitado el salvoconducto correspondiente para acreditar su presencia y tránsito libre.

El Comisario de Parral, Mayor Enzo Fune reiteró la importancia de mantener los documentos necesarios para circular en horas de toque de queda: “Las personas deben organizar sus actividades con anticipación y darse el tiempo para obtener el salvoconducto correspondiente, y de esta manera no habrá inconvenientes para transitar, siendo indispensable saber que todo este accionar que se esta gestando en todo el país, es para evitar la propagación del Coronavirus y proteger la vida de toda la ciudadanía”.

Carabineros seguirá realizando su labor de fiscalizaciones durante cada noche, y velando por que las personas cumplan con el toque de queda y con las normas establecidas para entregar seguridad y un amplio resguardo de autocuidado y evitar el contagio del Covid_19.