Policial 29-06-2019

Parral: Carabineros detiene por robo a tres sujetos tras intensa persecución policial por la ruta 5 sur

Carabineros de la Tercera Comisaría de Parral, fueron alertados de un delito de robo en lugar habitado en esa comuna, en Villa Portal Alameda, desde donde los individuos sustrajeron diversas especies; debido a ello, se generó una persecución policial tras los autores del delito ya mencionado, quienes se desplazaban en un vehículo chevrolet de color blanco.

La policía uniformada efectuó un despliegue por el sector y de manera coordinada con las otras unidades policiales, ya que el automóvil se desplazaba hacia el norte por la Ruta 5 sur, desde Parral pasando por Retiro, Longaví, Linares, Villa Alegre y San Javier, siendo detenidos 3 individuos en el km. 285, luego de haber volcado a un costado de la misma vía. No hubo daños ni personas lesionadas.

Los detenidos fueron identificados con las iniciales J.G.G.C., 22 años, sin antecedentes policiales; F.A.G.A., de 19 años, quien registra antecedentes por homicidio, robo en lugar no habitado, robo con violencia, porte de elementos conocidos para la comisión de delito y nada pendiente; y H.I.Z.G., de 18 años, con antecedentes por robo en lugar no habitado y hurto, sin hechos pendientes. Todos domiciliados en la ciudad de Talca.

Se incautó el vehículo utilizado y se recuperaron las especies sustraídas desde el inmueble. Los sujetos pasaron a disposición del Tribunal de Garantía de Parral.