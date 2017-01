Policial 14-01-2017

Parral: Carabineros entrega medidas preventivas en verano

Con el objetivo de prevenir a turistas y evitar accidentes en ríos y piscinas de Parral, se ha efectuado la entrega de información a los veraneantes, que ya están instalados en la zona del balneario de Bullileo.

En verano la cantidad de personas que visitan la zona cordillerana, aumenta significativamente, es por ello que Carabineros preocupados por su bienestar y de sus familias, estará durante toda la temporada recordando distintas medidas ante las cuales se debe estar atentos para disfrutar de unas vacaciones sin accidentes.

Las temáticas apuntan a no bañarse en lugares prohibidos, practicar la natación de acuerdo a sus propias capacidades, mantener el control de sus niños mientas se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar a ríos o piscinas después de haber ingerido alimentos, al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas, no acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas, entre otras recomendaciones que estarán presentes durante toda la época estival, para que turistas y vecinos del sector, tomen conciencia de la importancia de cada una de ellas, para la protección de sus familias y de sí mismos.

Carabineros realiza una llamado a la ciudadanía, a mantener las recomendaciones de seguridad y disfrutar de un agradable verano, con alegría y gratos momentos juntos a los seres queridos.