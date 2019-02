Policial 23-02-2019

Parral: Carabineros entregó recomendaciones para evitar ser víctimas de la delincuencia

De forma sistemática, funcionarios policiales entregaronn medidas de seguridad a la ciudadanía, con el objeto de advertir ante posibles robos y hurtos, tanto en domicilios como en locales comerciales.

En esta oportunidad el Comisario de la 3era Comisaria de Parral, Mayor Enzo Fune lideró esta actividad de seguridad, en la que se dirigieron a diferentes sectores de la comuna, visitando a los vecinos, además entrevistándose con ellos y entregando medidas de autocuidado para evitar ser víctimas de robos o hurtos.

Se concedió información enfocada para la seguridad de domicilios, junto con ello se trabajó en la búsqueda de información como aporte a la georeferenciación de los delitos de mayor connotación social a su vez incentivando a la comunidad a denunciar los ilícitos, utilizando los teléfonos de emergencia nivel 133 y 149 y lo teléfonos de los respectivos planes cuadrantes de seguridad preventiva de Carabineros de Chile.

RECOMENDACIONES:

- Evitar abrir las puertas a desconocidos.

- No entregar información de a personas desconocidas, sobre horarios de entrada y salida de los domicilios.

- No grabar las llaves con sus nombres y dirección, ya que en caso de extraviase, esto puede dar la pauta al delincuente donde actuar.

- No dejar especies a la vista en su vehículo y siempre estacionarlo en lugares seguros e iluminados.



CUANDO SE AUSENTE DE SU DOMICILIO:

- Programar su televisor para que funcione en distintos lapsos de tiempo.

- Evitar que en su ausencia se amontonen diarios o cuentas al a la entrada del domicilio, ya que esto es un precedente que no hay personas en el lugar.

- Solicitar a un familiar, amigo o vecino que cuide su jardín; el descuido de este indica que esta deshabitado el lugar.

- Revise que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas.