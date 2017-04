Policial 11-04-2017

Parral: Carabineros realiza campaña contra robo de vehículos

Entre los robos más comunes están las mochilas, notebooks, cajas de herramientas, radios, ruedas de repuesto, sillas de bebe, accesorios que son sustraídos desde el interior de los automóviles, cuando estos quedan estacionados en lugares no propicios o simplemente no se han tomado por parte de los propietarios las medidas de seguridad necesarias para proteger sus vehículos. Es por ello, que Carabineros en Parral, recomienda seguir las indicaciones de seguridad y resguardo para evitar que delincuentes hagan de las suyas.

El Comisario de Parral, Mayor Claudio Rodríguez recalcó que “el llamado es a no dejar cosas visibles en los vehículos, como mochilas, guardar en la maletera o en lugares seguro, porque eso llama al delincuente a forzar una puerta, ingresar a los vehículos y proceder a la sustracción de especies que estén visibles en el interior de los autos. Del mismo modo se debe mantener la seguridad de los vehículos y no hacer propicio el actuar de los delincuentes, siendo fundamental que los conductores dejen los vehículos en lugares autorizados, no en la periferia y con poca luminosidad, dejarlos en lugares seguros, porque por ahorrar un poco de dinero después son víctimas de algún robo”.