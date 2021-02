Policial 06-02-2021

PARRAL: CARABINEROS REITERA EL LLAMADO A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN CATILLO





La preocupación por la prevención de incendios forestales es constate y permanente, es por ellos que Carabineros de Catillo, dependientes de la 3ra. Comisaría de Parral, junto con la prevencionista de Riesgo de la Forestal Arauco Isabel Castillo y la Brigada Forestal Cambium, en el sector de las Lomas de San Alberto en Catillo, realizaron un puerta a puerta por el área, con el propósito de entregar recomendaciones preventivas y de seguridad ante posibles incendios forestales a los vecinos del lugar.

Durante el recorrido se orientó a la comunidad se advirtió que cuando decidan realizar actividades físicas al aire libre o cuando paseos familiares o con amigos o al acampando en ciertos lugares precordilleranas, por el día o por más tiempo, hay que ser precavidos al utilizar fósforos o cigarrillos, los cuales se deben apagar correctamente para no provocar siniestros en el lugar que se concurra; además no encender fogatas ni quemar basura en áreas no determinadas o que estén cercanas a matorrales o vegetación, son algunas de las recomendaciones entregadas.

Carabineros realiza un llamado a todas las personas, a valorar la seguridad y tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidentes.

Estas actividades preventivas y de seguridad se continuarán realizando por todo el sector,