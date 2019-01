Policial 17-01-2019

Parral: entregan recomendaciones a la ciudadanía ante incendios forestales y accidentes en piscinas o ríos

La Oficina Comunitaria de la Tercera Comisaría de Parral, efectuó un amplio despliegue comunicacional por los sectores de Bullileo, Digua y Catillo, lugares donde se entrevistaron con los turistas que visitan el área por estos días, con el objeto de orientarlos en la prevención y el autocuidado ante posibles incendios forestales que pudieran generarse, como también en el actuar frente a situaciones de inmersión en ríos o piscina.

Carabineros advirtieron a la ciudadanía, en su accionar cuando efectúen, por ejemplo, actividades físicas al aire libre con familiares o amigos, acampando en ciertos lugares precordilleranos o, simplemente, cuando organicen paseos por el día o por un fin de semana, instancias donde se invita a ser precavidos al utilizar fósforos o cigarrillos, los cuales se deben apagar correctamente para no provocar siniestros en el lugar que se concurra.

A su vez, se entregaron medidas de autocuidado, referentes a mantener un verano seguro, recalcando no bañarse en lugares prohibidos, practicar la natación de acuerdo a sus propias capacidades, mantener el control de sus niños mientras se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar a ríos o piscinas después de haber ingerido alimentos. Cuando suban a algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas, no acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas, entre otras recomendaciones que estarán presentes durante toda la época estival para que turistas y vecinos del sector tomen conciencia de la importancia de cada una de ellas, para la protección de sus familias y de sí mismos.