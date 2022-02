Social 25-02-2022

Parral: Municipio solicitó retrasar inicio de clases al 7 de marzo

Seremi de Educación negó autorización para el cambio de fecha. La medida buscaba cumplir con todos los protocolos para lograr un seguro retorno a las aulas.



En el contexto de resguardar los derechos a la salud y educación de los niños, niñas y jóvenes parralinos, el Jefe Daem, Mario García, junto a Directivas de los Gremios de la educación, hacen un llamado al Ministerio de Educación a aceptar la solicitud hecha por la Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, de autorizar a esta comuna a iniciar las clases presenciales el lunes 7 de marzo y no el miércoles 2, como se ha ordenado desde el Gobierno.

El objeto de este plazo es poder cumplir con protocolos para enfrentar las clases presenciales, pues existe un desabastecimiento de insumos a nivel nacional.

La respuesta a la solicitud fue negativa, como lo informó el Jefe Daem. “Nos cierran las puertas a un inicio más organizado, cauteloso, y que pueda asegurar las condiciones mínimas, tanto en aspectos emocionales, como de infraestructura, logística y equipamiento”. Además, Mario García demostró su descontento con relación a la exigencia del 100% de asistencia presencial, pues desde la mirada municipal, se debe considerar un regreso a clases respetando la gradualidad en los aforos y el apoyo telemático a quienes lo necesiten.

Ante la negativa, la Presidenta del Gremio de Profesores de Parral, María Mercedes Castillo Carsalade, asegura que esta decisión del Seremi es un error garrafal, afirmando que “no han tenido conexión con la realidad y lo que se viene en cada Escuela. El plan de que entren el 7 de marzo tiene que ver con que nos preparemos para entrar en buenas condiciones. Este Ministro no ha leído el mensaje que queremos entregar, pues hay elementos que se deben adquirir antes de que lleguen los niños y en todo Chile hay desabastecimiento”. Además, la dirigente hizo un llamado a los profesores a cuidarse y practicar los protocolos necesarios.

Así mismo, la Presidenta del gremio de los Asistentes de la Educación, Luisa Fuentes, solicita que “los insumos sanitarios sean entregados anticipadamente para lograr llevar efectivamente los protocolos sanitarios. Para eso son los 3 días hábiles más que se están pidiendo”.

Por su parte, la Presidenta del Centro General de Padres de la Escuela Nider Orrego, Ángela Agurto, aseguró que están preocupados. “Vemos que están desconectados con la realidad, nos sentimos con la última opinión. Esta decisión debe haber sido tomada en consideración entre todos… debemos tener Escuelas preparadas para que los niños y apoderados estén tranquilos de que no se van a contagiar. Por eso, pedimos esos 3 días”, puntualizó Ángela.

La solicitud para comenzar clases en Parral el 7 de marzo fue realizada el 17 de febrero, dentro de las posibilidades que otorga la Seremi en el Calendario Escolar 2022, mediante la resolución 1387 en su art. 5to.

Finalmente, el Jefe Daem aseguró que se hará lo posible para dar un inicio digno y seguro el próximo miércoles 2 de marzo, tal como se han encomendado, pues lo más importante son los estudiantes.