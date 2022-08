Cultura 07-08-2022

Parral recibió con entusiasmo el estreno de la obra “El Durmiente” en su teatro municipal

Con una cantidad de público que superó las expectativas previas se estrenó ayer la obra “El Durmiente” de la compañía local My Friend Tito en el Teatro Municipal de Parral.

Ni el frío ni la lluvia pudieron contra el entusiasmo de los habitantes de la comuna del Maule Sur, que asistieron ayer en familia a la primera función de la creación más reciente del comediante residente en Rari, Rob Cartwright, y el director linarense Víctor Quiroga.

“El Durmiente” también se presentó durante la mañana en una función especial de “Teatro Educa” para colegios de la comuna.

Con una temática inspirada en el fenómeno de la pandemia, esta comedia filosófica cuenta la historia de un funcionario del Ministerio de los Sueños, que debe dar un informe sobre los sueños y las pesadillas.

La obra -una co producción con el Museo del Títere y el Payaso y el Teatro Regional del Maule- seguirá itinerando por otras ciudades de la región del Maule, y aún fuera de ella, tal como sucedió con el exitoso espectáculo anterior de My Friend Tito: “Héroe”.