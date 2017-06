Policial 09-06-2017

Parral: refuerzan el llamado a la comunidad a “entregar sus armas”

Personal de la Tercera Comisaría de Carabineros de Parral, representados por el Suboficial Héctor Aedo y el Cabo 1° Jorge Flores, efectuaron la entregaron la entrega de información en la Feria Libre de Parral. Los funcionarios policiales pudieron orientar la ciudadanía y explicar la importancia de entregar sus armas de fuego voluntariamente o que se regularice su tenencia, según sea la circunstancia que mantengan.

En la oportunidad se entregaron dípticos con información sobre la materia, donde se explica el conducto a seguir; a su vez se insistió en un llamado a las personas para que entreguen las armas en cualquier Unidad o Destacamento de Carabineros, donde no se solicitará ningún tipo de datos a quien realice este trámite.

Además, las armas pueden ser entregadas en cualquier unidad policial; vehículos, comisarías y retenes móviles. El tipo de arma puede ser: heredada, no inscrita, transformada y no importa la condición en que se encuentren.