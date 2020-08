Policial 22-08-2020

Parral: Un fallecido en colisión de vehículo particular con motocicleta



Un nuevo accidente de tránsito se registró en la comuna de Parral, esta vez con la muerte de un motociclista luego de impactar el móvil en el que viajaba con un vehículo particular.

Fue alrededor de las 19:00 horas del jueves, en Calle Dos Sur esquina Calle Urrutia de esa ciudad y por causas que se investigan, que un hombre adulto conducía una camioneta por calle Dos Sur en dirección al poniente. Al llegar a la intersección de Calle Urrutia al momento de efectuar la maniobra de viraje al sur, se logró percatar que la motocicleta particular conducida por un sujeto acompañado por otro hombre (ambos mayores de edad), efectuó una maniobra de adelantamiento, no pudiendo evitar la colisión con este.

Posteriormente y producto de las lesiones, a las 20:21 horas, falleció el conductor de la motocicleta, un hombre de iniciales L.A.V.; por otra parte, el acompañante se encontraría aparentemente con lesiones leves.

El Fiscal de turno instruyó la concurrencia de la S.I.A.T. de Carabineros de Talca y de la S.I.P., para verificar las cámaras existentes en el sitio del suceso, como asimismo dejar al conductor de la camioneta en espera de la resolución respecto de su responsabilidad.