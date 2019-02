Policial 15-02-2019

Parral: Violento incendio forestal fuera de control en San Manuel

Ya van 200 hectáreas consumidas y los equipos combaten por aire y tierra el fuego,

Los equipos de emergencia compuestos por Conaf con cuatro brigadas terrestres (maqui 4, 6 ,7 y 8), tres brigadas terrestres de Arauco (Cambium), dueños del cerro incendiado y apoyados por dos brigadas de Masisa, además de dos skidder, 3 helicópteros 2 aviones AirTractor 2 avionetas Grumet y un puesto de mando de Conaf (Puma Siete), también colaboran con la tarea 2 técnicos de combate de Conaf, personal de protección civil y oficina de emergencia de la Municipalidad de Parral, todo esto para buscar controlar el fuego que se mueve sin control en el fundo San Manuel, próximo a Villa Baviera en Parral.

El fuego se encontraba la tarde de ayer a 1.8 kilómetros de las torres de alta tensión y a poco más de 3 kilómetros de las viviendas más cercanas, lo que inquieta especialmente a la Alcaldes a de Parral, Paula Retamal; quien ha estado permanentemente en terreno y monitoreando el comportamiento de este incendio forestal.

“Se trata de un evento especialmente violento y que ha motivado el despliegue de muchos recursos para atacarlo desde diferentes frentes. Esperamos que el viento no tenga un comportamiento anormal y que veamos afectadas viviendas” dijo la máxima autoridad comunal.



CONAF

El director regional de CONAF, Marcelo Mena; en conversación con radio Pablo Neruda de Parral, señaló que “las coordinaciones adoptadas entre la Gobernación de Linares y los organismos técnicos han funcionado y se ha destinado mucho recurso para controlar el incendio que afecta la zona de Catillo”, cercano a la Villa Baviera.

El representante de CONAF en el Maule dijo a la emisora, que "se tiene un monitoreo constante y completo, tenemos un recurso aéreo de reconocimiento que permiten el monitoreo y en el caso de suceder, que yo creo que no va a ser así dado los recursos que hoy día se tienen en el sector. Nosotros hemos realizado una prognosis en relación al comportamiento que va teniendo el estado actual del incendio y en alerta".

Las estadísticas señalan que a la fecha existe un 22% más de incendios y 25% más de superficie quemada en comparación con el año pasado.

De acuerdo a los últimos reportes, el incendio ha arrasado con 200 hectáreas de pino y bosque nativo y no se descartaba al cierre de esta edición aumentar los equipos que trabajan para contener el fuego.