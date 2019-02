Crónica 02-02-2019

Parral y Cauquenes se suman a la campaña medioambiental Chao Bombillas Plásticas

• Durante los recorridos por las distintas cafeterías y restaurantes de ambas comunas, autoridades otorgaron los sellos Chao Bombillas Plásticas a los locales que se adhirieron formalmente a la cruzada ambiental y se comprometieron a no entregar más éste residuo no reutilizable.

Alrededor de 200 años se demoran las bombillas plásticas en degradarse, por esto el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), continúa liderando e implementando la campaña nacional: Chao Bombillas Plásticas, cruzada que busca frenar la contaminación por plásticos de un solo uso en el océano, lagos y ríos.

Con el objetivo de aumentar la adhesión de los locales de comida en la Región del Maule, es que el Seremi del Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, visitó la comuna de Parral y junto a la Alcaldesa de la comuna, Paula Retamal, hicieron el traspaso del sello Chao Bombillas, al Bar Restorant “Kany Hu”, el que entregaba cerca de 1.000 bombillas plásticas al mes.

Durante la jornada, el representante del Ministerio del Medio Ambiente de la Región del Maule, sostuvo que “queremos avanzar en la campaña Chao Bombillas para esto realizamos la instalación de algunos sellos a los locales comerciales de las comunas de Parral y Cauquenes que se están sumando a esta acción por el medio ambiente e invitamos a otros locales a sumarse a este desafío que busca evitar contaminar nuestros ecosistemas marinos”, indicó Sepúlveda.

En la actividad, la alcaldesa de Parral, Paula Retamal, manifestó su gratitud por la visita del Seremi del Medio Ambiente a la comuna y señaló que “tenemos una gran noticia para Parral, nos sumamos a la campaña por un océano libre de plástico al chao bombillas, aquí se están adhiriendo varios locales comerciales de la comuna y agradecemos sumarse a la iniciativa”, afirmó la edil.

Además, en la oportunidad, recibieron el distintivo el restaurant Peruano "Sumaq Quechua", el Hotel Brescia y Avanti Ristorante, establecimientos que se comprometieron a no entregar más bombillas plásticas en Parral.

Lucha contra los plásticos

Continuando con la integración de más locales comerciales a la lucha contra los plásticos, el Gobernador de la Provincia de Cauquenes, Francisco Ruiz y la autoridad medio ambiental, también realizaron la entrega de los sellos Chao Bombillas Plásticas a doce restaurantes de la comuna de Cauquenes.

Los locales que aceptaron el desafío ambiental son: “Café Mony”, “Café De Lara”, “Las Delicias de Roberto”, “Frammy”, “Kanela” y “Dulce Café La Julita”. Además de los restaurantes del Mercado de Cauquenes: “Rincón Criollo”, “Doña Ely”, “Mar y Tierra”, “Tnor”, “Mi Familia” y “Mi Casa”. En las visitas a las cafeterías y restaurantes, los propietarios y trabajadores se comprometieron formalmente a evitar el uso de éste residuo.

Cabe indicar que las bombillas plásticas son el séptimo residuo más común en las costas, por lo que lamentablemente, millones de aves marinas, peces, tortugas y ballenas mueren por la ingesta de desechos plásticos en el mar.

Para finalizar, las autoridades efectuaron un llamado a otros restaurantes y cafés de la provincia a que se sumen a la iniciativa en el sitio oficial del Ministerio del Medio Ambiente: http://www.chaobombillas.cl/ e invitaron a la comunidad cambiar de la cultura de lo desechable a una de hábitos más sustentables para nuestro medio ambiente.