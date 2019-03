Social 28-03-2019

Parte celebración del centenario del Instituto Linares

El lunes 25 de marzo, se realizó en la iglesia catedral la misa de aniversario por los 100 años del Instituto Linares; que fue presidida por Mons. Tomislav Koljatic y concelebrada por el P. José Ma. Arnaiz, ex rector del colegio y Presidente de la Fundación Chaminade; P. Lorenzo Solari y P. Silvio Jara, ex alumnos marianistas; los diáconos Manuel Medel, ex profesor del colegio y Sergio Carrasco, actual docente del establecimiento.

Desde 3° básico a 4° medio los alumnos y alumnas, profesores, administrativos y auxiliares agradecieron a Dios por esta fecha histórica, en la que generaciones se han formado al alero de estas aulas.

Cien años del colegio y próximo a los setenta de educación marianista, la comunidad educativa agradeció la consagración de los marianistas a servir a la juventud y educar desde el amor al ser humano, por María y con ella su hijo, Jesucristo.

Por la tarde, la presentación del libro “Cien años educando en la fe”, una ceremonia que inició la Rectora, María Francisca Domarchi Demarco, quien señaló que “la comunidad recibe este libro, en cuyas páginas se enmarca un siglo de enseñanza, dando inicio a las actividades que durante el año realizaremos para resaltar esta fecha”

Luego, el Alcalde y ex alumno del colegio, promoción 1996, D. Mario Meza Vásquez, entregó su mensaje e hizo un reconocimiento a Norma Bertín (administrativa) y Domingo Gómez (auxiliar), cada uno cumpliendo 50 años de servicio generoso en sus funciones.

Desde Roma llegó el regalo de Su Santidad Francisco quien “otorga de corazón la implorada Bendición Apostólica al Director Ricardo Cáceres y a los Religiosos Marianistas y Alumnos del Colegio Instituto Linares, en ocasión de los 100 años de fundación e invoca, por intercesión de María Santísima, abundantes gracias divinas”.

Un regalo recibido por Ricardo Cáceres y la actual rectora Francisca Domarchi, de manos del ex alumno y actual Alcalde Mario Meza , y el ex profesor Manuel Quevedo Méndez, gestores de esta bendición.

La ex alumna Loreto Mora Olate, promoción 1995, realizó la presentación del libro “Cien años educando en la Fe”, compilación del ex profesor del colegio Manuel Quevedo Méndez, columnista de nuestro diario, y actual director de la Biblioteca Municipal de Linares,.

En síntesis, Loreto Mora señaló: “Sin duda que el centenario de nuestro “Instituto Linares” se merece un libro como este, donde el esfuerzo de sistematización diacrónica que realiza el autor, a partir de otros escritos, nos permite descubrir los nombres y rostros de los gestores de este proyecto educativo, y a su vez descubrir cómo la historia institucional se va entretejiendo con nuestra historia personal, siendo esta la clave de lectura que propongo y que brevemente compartiré con ustedes.

Finalmente el P. José Ma. Arnaiz, agradeció señalando que “Linares no sería el mismo sin el Instituto Linares”; luego agregó: “Y el Instituto Linares no sería el mismo, sin esta generosa ciudad”