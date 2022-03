Crónica 18-03-2022

Parte proceso de pago de permisos de circulación en el gimnasio Nasim Nome

- Alcalde Mario Meza señaló que también se puede cancelar vía on line en www.corporacionlinares.cl/pagodepermisos de circulación.

Ayer, el alcalde de Linares, Mario Meza, dio el vamos al proceso de pago de permisos de circulación en el gimnasio Nasim Nome, reiterando que los conductores “deben hacer patente su amor por la ciudad”.

“Hago un llamado para que todos los linarenses paguen su permiso de circulación en la ciudad, ya que con esos recursos podremos mejorar calles, veredas y efectuar la conservación de vías urbanas, junto con semaforizar algunos puntos que muy necesarios”.

“De manera presencial las personas pueden cancelar su permiso en el gimnasio Nasim Nome, detrás del estadio, ingresando por calle Las Pataguas, en horario de 9 a 14 horas. Desde el lunes 21 se extenderá el horario desde las 9 hasta las 17 horas, incluyendo sábados y domingos. Además, pueden cancelar vía on line en www.corporacionlinares.cl/pagodepermisos de circulación. Otra alternativa es descargar la aplicación Linares, disponible en todos los teléfonos celulares. En el link tránsito también pueden encontrar la derivación para cancelar el permiso”, explicó.

DIRECTOR DE TRANSITO

En tanto, el director de Tránsito, Tomás Espinoza, dijo “que existe un equipo de personas dispuestas a que el trámite sea expedito en el gimnasio Nasim Nome, cuidando todas las medidas sanitarias. El llamado es a no realizar el trámite a última hora para que no se produzcan largas filas los últimos días de marzo”.