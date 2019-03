Editorial 10-03-2019

Participación Ciudadana

De aprobarse estas y otras medidas, cualquier persona podría ingresar a una plataforma, tipo parlamento online, para opinar sobre los proyectos en trámite. Aunque los comentarios no tendrán efectos vinculantes, los congresistas destacan esto como un primer paso.



En este sentido, se destaca la necesidad de hacer partícipe a todos los chilenos en el proceso de formación de la ley.



Si bien es cierto, los comentarios de las personas no serán vinculantes (no tendrán carácter imperativo), sí es significativo que hagan ver sus puntos de vista respecto a determinada materia a debatir, a través de audiencias o ingresando a una plataforma que será una suerte de parlamento online.



La correspondiente Comisión elaboró un reglamento, texto que será sometido al escrutinio de los parlamentarios, en el que se detalla cómo se materializará esa participación que deberá estar a altura de otros congresos, los llamados estándares internacionales.



También erá clave tener la difusión necesaria porque si las personas no conocen estas nuevas herramientas de interacción, difícilmente podrán contribuir al proceso legislativo.



Las modalidades de participación serán las audiencias públicas, el Congreso virtual, las consultas públicas, las jornadas temáticas y el foro ciudadano. Estos dos últimos mecanismos refieren a leyes vigentes o temáticas de interés ciudadano, mientras que las demás propuestas son aplicables a proyectos de ley en discusión.



Respecto de las audiencias públicas, se trata de una práctica vigente, en donde cada comisión recibe, en al menos una sesión, a grupos o personas interesadas en dar su opinión sobre algún proyecto.