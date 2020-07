Opinión 02-07-2020

Participación y apoyo de la familia en la escuela



La investigación contemporánea en Chile ha puesto los ojos en el funcionamiento interno y externo que poseen las instituciones educativas en la búsqueda de buenos resultados académicos. Entre los aspectos valorados se encuentran elementos culturales, morales y éticos de los docentes en conjunto con el compromiso institucional, ya no solo con los estudiantes, sino también en su relación con sus familias, y teniendo efectos en la mejora de los aprendizajes (BELLEI et al., 2015).

Tanto la familia como la escuela son instituciones pilares del desarrollo y convivencia humana por lo que el apoyo familiar ha sido un elemento primordial en los procesos educativos y éste se refleja directamente en el grado de involucramiento de los padres y madres o adultos responsables de los estudiantes en las distintas actividades académicas, produciendo un efecto positivo en el desempeño de los estudiantes (BAZÁN; SÁNCHEZ; CASTAÑEDA, 2007).

La composición del apoyo familiar en las labores educativas, se expresa claramente en las definidas como variables de la escuela y variables origen de los estudiantes. Éstas últimas se clasifican en variables de la comunidad de origen, variables del hogar de origen (REDONDO, 2007) y componentes del currículo del hogar (PIZARRO, 2009). Propuesto desde la visión de estas dos grandes variables poseen influencias en los aprendizajes de los estudiantes, las que pueden ser positivas o negativas. Según estos mismos autores la escuela tiene mayormente influencias positivas, sin embargo, la variable origen y su composición posee un igual porcentaje influencias positivas y negativas en los logros escolares.

En las investigaciones sobre cómo realmente se incluye a la familia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, también se pueden encontrar opiniones que difieren de su importancia. Principalmente en la opinión de profesores en formación que consideran a la familia solo desde el punto de vista de la vulnerabilidad social y tienden a resaltar los aspectos negativos de éstas, llegando a ignorar las capacidades que pueden ofrecer para el logro de un entorno educativo apropiado (GOMILA; PASCUAL, 2015). Una visión más positiva de esta participación, puede mostrar la inclusión de la familia en los procesos educativos como un constructo particular, que puede no sólo observase como un factor asociado de algún modelo educativo como la escuela efectiva (BELLEI et al., 2015; UNESCO, 2008).

Una indiscutible participación familiar en la escuela se transforma en el núcleo de la mejora de los procesos educativos y se compone de distintas variables que se desarrollan y concretizan desde distintos ámbitos de participación, crianza, colaboración con la comunidad, toma de decisiones, voluntariado, comunicación con la escuela, fomento al cumplimiento de metas, influencia en la deserción escolar y la ayuda y apoyo en las tareas enviadas a casa.

Hoy más que nunca, se deben favorecer nuevas perspectivas para INCLUIR a las familias en los procesos educativos de los estudiantes y para ello la escuela debe aprender a gestionar este importante recurso humano. No solo debe manifestar la buena intención de valorar el apoyo familiar, sino que debe intencionarlo con políticas concretas:



1. ESCUELA DE PADRES Y MADRES; se puede favorecer una formación en el desarrollo de ciertas habilidades sociales, pedagógicas y psicológicas para que estos adultos puedan educar de mejor forma a sus hijos o pupilos.

2. CENTROS Y PADRES Y MADRES EMPODERADOS; se debe legislar un nuevo reglamento para que las familias tengan atribuciones de decidir sobre la gestión y administración de la escuela. Esta co-responsabilidad es vital para crear una COMUNIDAD DE APRENDIZAJE LOCAL y que en cada barrio se favorezca un trabajo mancomunado para apoyar a las escuelas del sector, que son sus escuelas, este sentido de pertenencia no existe y las familias y estudiantes son aves de pasos por los centros educativos.

3. CENTRO DE VOLUNTARIADO; se necesitaría una ESCUELA DE PUERTAS ABIERTAS para que diversos agentes y entidades del barrio pudiesen prestar un servicio voluntario de carácter diverso a la escuela (celebración de fiestas locales, cuenta cuentos o lecturas, grupos de apoyo pedagógico a áreas vitales que declare la escuela).



Con solo tres medidas concretas podemos iniciar un trabajo colaborativo entre FAMILIA Y ESCUELA, con políticas de trasparencia, confianza, respeto y trabajo nuestras COMUNIDADES EDUCATIVAS pueden lograr los SUEÑOS QUE SE PROPONGAN.

Transformar la escuela, mejorarla, hacerla eficiente, eficaz, alegre, comprensiva, intercultural, inclusiva solo depende de sus actores (directivos, profesorado, asistentes, profesionales, personal de servicio, padres, madres, tutores legales, abuelas, tías, voluntarios). Es cierto que existen políticas educativas que rigen y dan un estado legal a nuestras acciones, pero no es menos cierto que estas políticas deben estar diseñadas para favorecer la calidad y equidad educativa y no para frenar su avance.



Necesitamos una nueva política educativa soñada, diseñada, ejecutada y evaluada por sus actores, no por tecnócratas, burócratas, políticos de otras disciplinas que solo son autómatas de un programa de gobierno y no de un PLAN DE ESTADO bien razonado, flexible y en constante diálogo para hacer los ajustes necesarios. Chile merece una nueva política educativa, local, flexible, autónoma y al servicio de sus entornos ecológicos naturales y humanos.



Dr. Pablo Castillo Armijo

Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social (CIEJUS)

Universidad Católica del Maule