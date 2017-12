Política 31-12-2017

Partido Amplitud en conflicto interno por decisión de no fusionarse con otro referente

El 19 de diciembre el directiva de Amplitud anunció que el partido no se fusionará, lo que no fue del agrado de todos los militantes del gremialismo.

Alberto Nuñez, ex candidato a senador por la región de Valparaíso, presentó el viernes un recurso de protección en contra del directorio central y el comité político del partido en la Corte de Apelaciones de Santiago.

El ex aspirante al parlamento acusó que la decisión de no fusionarse no se tomó por quienes corresponde de acuerdo al estatuto, es decir, la determinación se debió votar por cada uno de los militantes. Por lo tanto, cuando el directorio informó la decisión violó las garantías constitucionales del artículo 19 números 15 y 26 de la Constitución, además de sus propios estatutos, según informó Nuñez.

Tras el proceso eleccionario, el partido que preside Lily Pérez obtuvo sobre 70 mil votos, que equivalen aproximadamente al 1,5 % de las preferencias ciudadanas. Esto implica que se expone a la disolución del gremialismo que ordenará el Servel, estimada para abril de 2018, a menos que dentro de 90 días contados desde el 19 de noviembre de 2017, se fusione con otros partidos en iguales condiciones.

Amplitud se presentó a las elecciones con el pacto Sumemos y el partido Ciudadanos y Todos, quienes días atrás anunciaron que se fusionaran con lo cual sobreviven a la disolución.