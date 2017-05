Crónica 03-05-2017

Partido Radical: “Alejandro Guillier es candidato a primera vuelta, es el representante de la centro izquierda”

Tras la definición de la Democracia Cristiana de llevar una candidatura propia a primera vuelta y romper el histórico eje de centro izquierda, el presidente del Partido Radical Ernesto Velasco afirmó enfático que con eso “se concluye un ciclo político”.

“Lamentamos la decisión de la Democracia Cristiana. Desde fines de los 80 hemos llevado siempre un candidato común, una lista parlamentaria y una propuesta programática y por lo tanto cuando se toma esta decisión de ir a primera vuelta y no ir a una primaria eso evidentemente coloca el fin de un ciclo y eso determina el término de la Nueva Mayoría como la entendemos hoy. Ahora eso no significa que no generemos diálogo. Vamos a construir una fórmula de entendimiento, de racionalidad que permita en segunda vuelta evitar que la derecha triunfe. Pero para ser claros la forma con la que nos hemos relacionado hasta hoy termina”, declaró.

Velasco fue claro en afirmar que la candidatura de Alejandro Guillier continuará a primera vuelta. “Alejandro Guillier es candidato presidencial a primera vuelta y vamos a buscar el mejor mecanismo para inscribirlo. Los partidos que lo apoyamos tenemos que conversar, pero Alejandro Guillier es candidato a primera vuelta, es el representante de la centro izquierda, vamos a levantar las banderas que corresponden a nuestro sector. Nosotros somos en definitiva los que vamos a continuar con este ideario de centro izquierda chilena”.