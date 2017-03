Política 26-03-2017

Partido Radical ingresa 6500 firmas al Servel en proceso de refichaje

Un total de 6507 firmas entre reinscripciones y nuevos militantes ingresó el Partido Radical al Servel, en el marco del proceso de refichaje que viven los partidos políticos chilenos.

Con esta cifra el PR completa 14 mil militantes, con un 77% de la meta cumplida.

Los documentos fueron ingresados por la directiva de PR, encabezada por su presidente Ernesto Velasco, el Vicepresidente Patricio Tombolini y el Secretario General Osvaldo Correa, quienes valoraron el trabajo de los militantes comprometidos en este proceso.

“Estamos muy tranquilos. Siempre hemos dicho que al radicalismo lo vamos a inscribir sin ningún problema. Y me atrevo a dar una fecha: antes del 10 de abril el PR va a estar inscrito en las 15 regiones del país y no hay ninguna duda que vamos a inscribir al senador Alejandro Guillier como nuestro candidato presidencial a las próximas elecciones de la centro izquierda. Lo digo firme y categórico: vamos a inscribir a Guillier y al radicalismo”, dijo Velasco.

En esa línea, la directiva PR anunció que este sábado se desarrollará en todo el país la “Refichatón”, proceso al que están convocados los antiguos militantes del radicalismo que a la fecha aún no han realizado su trámite de reinscripción y también los independientes que deseen sumarse.