Política 10-03-2017

Partido Radical respalda a Guillier por exigir primarias: “reflejan un liderazgo unitario y responsable”

El Presidente del Partido Radical Ernesto Velasco valoró las expresiones del senador Alejandro Guillier, en torno a definir las primarias con el único espacio posible para construir un bloque de centro izquierda de cara las próximas elecciones presidenciales.

“Efectivamente cuando proclamamos a Alejandro Guillier lo hicimos para las primarias de la centro izquierda y creo que las expresiones de él reflejan un liderazgo unitario y responsable que apuesta a un proyecto colectivo que creemos tiene que construir un programa común con una lista parlamentaria que lo respalde y que dé gobernabilidad al país”, manifestó.

El timonel afirmó que las expresiones de Guillier “reflejan a una persona que no busca un proyecto individual o anda con una calculadora en la mano o a todo costo cumplir un determinado objetivo personal. Creo que hay un proyecto de colectivización de la centro izquierda que habla muy bien de él y ojalá la primaria sea el espacio natural donde no sólo elijamos al liderazgo que nos va a representar, sino que también seamos capaces de proyectarnos con unidad y gobernabilidad interna. Eso es lo que el país espera y no un cálculo electoral o aventuras individuales ni de partidos ni de personas”.

En esa misma línea Velasco se refirió a las afirmaciones del ex presidente Ricardo Lagos, quien en una entrevista radial aseguró que “Guillier está más en peligro que yo” por las supuestas dificultad que experimentan los partidos políticos en el proceso de refichaje legal.