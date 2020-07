Política 21-07-2020

Partido Socialista de San Javier llama al gobierno a no dilatar aprobación proyecto 10% AFP



Esta semana es clave en la tramitación de la reforma constitucional, que se encuentra en el Senado y que posibilita el retiro del 10% de los fondos previsionales por parte de las y los cotizantes del sistema de las AFP



En relación con este proyecto de ley, el Presidente del PS en San Javier, Esteban Pérez, indicó que “nuestro Partido apoya con mucho entusiasmo este proyecto de ley, que de concretarse implicará entregarle a las chilenas y chilenos una importante ayuda en medio de esta angustiosa situación económica. Por lo mismo, respaldamos la posición de apoyo que han tenido para con esta reforma constitucional nuestros parlamentarios en la Región, el Diputado Jaime Naranjo y el Senador Álvaro Elizalde”.



“Esta iniciativa es apoyada por la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos y por tanto hacemos un llamado al Gobierno, para que no entrampe la promulgación de esta ley, una vez que sea aprobada por el Parlamento. Esperaríamos que el Gobierno de Piñera no siga, con sus acciones, perjudicando a las familias de nuestro país”.



“Si algo ha caracterizado al gobierno de Piñera, es la palabra crisis. Desde que asumió la presidencia comenzamos con una gran crisis laboral por el cierre de empresas, luego pasamos a una crisis social que derivó en el estallido de octubre del año pasado, lo siguiente fue el agravamiento de la crisis sanitaria por el torpe manejo gubernamental de la pandemia del Covid-19 y por último la Derecha ha llegado a su mayor crisis política desde el retorno a la democracia por la porfía de no apoyar la entrega del 10% de los fondos que las y los cotizantes tienen en las AFPs”, concluyó, finalmente, el dirigente.