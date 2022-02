Política 09-02-2022

Partidos Ecologista Verde y Conservador Cristiano se volverán a inscribir



Los partidos Ecologista Verde y Conservador Cristiano, ambos disueltos por el Servicio Electoral (Servel), anunciaron este martes que volverán a inscribirse conservando sus nombres.

Estos partidos fueron parte de los 12 que no alcanzaron el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la úiltima elección parlamentaria en al menos ocho regiones o en tres regiones geográficamente contiguas, lo que era el mínimo legal requerido.



Ante esto, el diputado Félix González, presidente del Partido Ecologista Verde (PEV), acusó que "son normas que son parte del diseño que dejó Jaime Guzmán, poner problemas a los partidos emergentes para que las cosas sigan tal cual".

"Este partido -que está creciendo- ahora tenemos que reinscribirnos, lo que haremos ahora en marzo", puntualizó el parlamentario.



Por su parte, Antaris Varela, presidenta del partido Conservador Cristiano, aseguró que "lo que nos toca ahora y vamos en un crecimiento bien rápido, es inscribir el partido en más regiones de las que estaban, es decir, reinscribirnos a las que ya estábamos y sumar las que habían quedado stand by".

El requisito que tienen que cumplir ambos partidos, creados en la Región del Biobío, es acreditar la afiliación del 0,025 por ciento del padrón que votó en las últimas elecciones parlamentarias, en tres regiones contiguas o ocho no contiguas.