Crónica 14-06-2020

Partió comprando tres fundas para notebooks y hoy es un prominente empresario en Linares





Los inicios en el mundo comercial del empresario linarense Alexis Gaete Flores, propietario y fundador de la tienda PCWow en Linares, fueron por decir lo menos fortuitos.

Viajaba a Talca donde estudiaba Ingeniería en Prevención de Riesgos y necesitaba con urgencia generar recursos para ayudar a costear los pasajes y la mensualidad en la carrera. “Lo pasé mal, había días en que no alcanzaba para la once”, comenta.

Fue así que un día necesitaba una funda par notebook de neopreno, y en vez de comprar una en Santiago, prefirió encargar tres; “y las que no ocupaba se me ocurrió venderlas y se fueron de un viaje, y eso me hizo pensar que tal vez si traía más cosas podría generar dinero para mis estudios”. Y así fue.

Esa mera casualidad lo llevó a comprar piezas de repuesto para computadores, más fundas, protectores de teclado y líquidos de limpieza que vendía a través del contacto diario, pero principalmente a un grupo de amigos a quienes les ofrecía diferentes productos, incluso cuando los acompañaba a las discotECAS, viendo poco a poco como aumentaba su grupo de clientes. “Lo hacía con mi que – dice sonriendo -, porque en ese grupo había una chica ce que me gustaba y que con el tiempo se convirtió en mi esposa”.



CENTRO DE NEGOCIOS

Alexis es una persona agradecida de la vida y del apoyo encontrado en el Centro de Negocios Sercotec de Linares. “Pude participar de capacitaciones, postular a fondos concursables y recibir asesoría en diferentes materias. Hoy ya no vendo piezas de computadores sino que estoy abocado a productos de telefonía y multimedia donde hace poco inauguré un cuarto local que tiene un especial plus. La gente que busca servicio técnico puede observar in situ como se repara su teléfono y cerciorarse de que todo vaya bien. Eso sumado al sistema delivery ha generado un fuerte impulso a Pcwow, donde también al Centro de Negocios ha sido pieza importantísima, destacando el tiempo que los asesores me han dedicado, incluso fuera del horario tradicional de atención. Esperamos de hecho concretar con sus asesorías en el mediano plazo, ojalá pronto; nexos de comercio exterior para importar productos por ejemplo desde China, y así dar otro impulso a mi negocio.”



“Pasó el tiempo y decidí jugármela por instalar un negocio al interior de una galería frente a la ex Escuela 1 en Linares; pero la verdad no me fue muy bien, la gente llegaba porque me conocía, pero no generaba nuevos clientes. Se dio la posibilidad y me cambié a un local que daba a la calle y ahí la cosa cambió del cielo a la tierra. Me llovían las ventas y el negocio fue viento en popa”, comenta Alexis mientras no descuida contestas a proveedores que le hacen consultas y le piden uno y otro producto vía online.