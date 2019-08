Opinión 11-08-2019

Pasado, presente y futuro del Regimiento Talca

“ En candentes arenas nortinas el talquino allá se atrevió, con prestancia ,empuje y coraje, por la Patria siempre luchó”.

A raíz de que recientemente se conoció la iniciativa de autoridades públicas de redestinar parte de los terrenos ocupados por el regimiento Talca en el sector norte de la ciudad, para servir como vías de comunicación o calle, lo que trae como efecto la división del suelo de esa unidad en tres retazos, estimo oportuno hacer algunas reflexiones respecto del tema.

El pasado

El batallón cívico Talca, luego regimiento, que participó en la guerra del Pacífico, entre mayo de 1880 y mayo de 1884, es sin duda el aporte más significativo que la ciudad ha hecho al país en la defensa de los intereses chilenos. Sus 1.200 hombres, muchos de ellos caídos en combate o por enfermedades, partieron como estudiantes del Liceo y volvieron como hombres, soldados y héroes, cuya misma sangre corre por las venas de miles de sus descendientes, los que orgullosos de su recuerdo, forman parte de la ciudadanía de nuestra querida tierra maulina. Ellos fueron destacados por su valentía en Chorrillos y Miraflores, pero es en Huamachuco donde 733 talquinos, el grueso de las fuerzas chilenas, luchan contra un enemigo muy superior en número y logran vencer la resistencia peruana, con 15 bajas del Talca. Con ello se logra el afianzamiento de la paz ,luego de lo cual el Talca, retorna a Chile, siendo una de las tres últimas unidades en hacerlo.

Y así el 23 de Mayo de 1884, al mando de su comandante Alejandro Cruz Vergara vuelven 718 soldados, entrando desde su estación a la ciudad que los recibe embanderada y con arcos de triunfo, dirigiéndose a su Liceo, como última parada de su marcha.

Muchos de ellos recibieron “el pago de Chile”, mutilados y enfermos. Como en todo, ya llegará la hora de hacer un reconocimiento público a estos talquinos, que nos legaron un ejemplo heroico, enfrentando a un enemigo valiente, todo ello, no con el ánimo de rememorar actos bélicos ni viejas rencillas, sino que destacar la entrega y coraje de esos jóvenes héroes.

El presente.

Desde su reinstalación del Talca en la ciudad hace ya varias décadas, esta unidad ha cumplido una sobresaliente actuación en tiempo de paz y de conflicto. Primeros presentes en los rescates, incendios, inundaciones y terremotos; alistados en los momentos inciertos de fines de la década de los años 70. Colaborando con los colegios e instituciones, en cada actividad, promoviendo los valores patrios.

Recibiendo cada año a cientos de jóvenes hombres y mujeres, que mayoritariamente de manera voluntaria prestan su servicio militar, y muchos buscan allí su futuro en la institución o instruyéndose en oficios que los preparan para la vida. Son miles los que en estos años han pasado por el regimiento, y recuerdan esa formación.

El futuro:

Se ha conocido que para los efectos de extender y en otro caso conectar una calle, se ha resuelto por la autoridad pública expropiar terrenos que ocupa el regimiento en Talca, lo que generó la inquietud de los vecinos como se reflejó en los medios de comunicación. En verdad, como el Ejercito nos es dueño de esos terrenos, los que son de Bs. Nacionales, la expropiación, más bien re- destinación efectuada por el Fisco, de las porciones para esas calles no implican la llegada de recursos como indemnización propiamente tal. Lo claro es que como se ha explicado por el Ejército, la división del terreno de la unidad en tres porciones, separadas por calles, hace inviable su funcionamiento como tal.

Por ello se visualizan tres opciones:

a) Que no se materialice la re- destinación de parte del terreno y se busque por Serviu y Municipio otras opciones para la conectividad del sector. Hay que recordar que luego del terremoto del 27/F, el regimiento entregó un lote de sus terrenos, al poniente de la circunvalación, donde se depositó escombros y alguna vez será parte del proyecto de parque rio Claro.

b) Que se realice esta re -destinación, y el Fisco financie la ubicación del regimiento en otro sector de la comuna o región. Considerando que, podrá vender el 90% de los terrenos ya que las calles proyectadas ocuparan sólo una parte menor de la superficie, lo que genera recursos para financiar la nueva obra.

c) Que la autoridad pública realice la destinación y no decida la instalación del regimiento en otro lugar de la zona. En ese caso, a su pueden darse dos opciones, que el regimiento se traslade a otras zona del país, incluso puede cambiar de nombre. O bien que se termine como unidad militar, igual como pasó con las que existían en Curicó y Cauquenes.

Es importante que esto se debata, encabezado por las autoridades de defensa, regionales y comunales. El regimiento no puede hacerlo, su formación lo impide. Por ello hago un llamado a esas autoridades políticas a ver el futuro de esta zona sin el regimiento, en los casos de emergencias de cualquier tipo, o bien en las situaciones de conflicto, ello permitirá la mejor decisión.



(Robert Morrison Munro, Abogado)