Editorial 05-08-2018

Pasaje gratuito para no videntes

Por 145 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 110, por medio de la cual se le solicita al Presidente de la República que, en conjunto con el Ministerio de Transportes, establezca las medidas administrativas tendientes a consagrar la gratuidad en el pasaje de locomoción colectiva para personas no videntes.



Según explicitan los legisladores en el documento, la medida se sustenta en el principio de inclusión social y en la necesidad de promover la igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los ciudadanos a nivel nacional.



Sostuvieron que uno de los aspectos centrales vinculados a la inclusión de personas con discapacidad está dado por tener facilidades en desarrollo de la vida diaria.

En este plano estiman necesario avanzar en medidas que faciliten el desplazamiento de las personas no videntes a través del sistema de transporte público.



Los parlamentarios remarcan que la propuesta goza de general aceptación por parte de organizaciones defensoras de los derechos de personas no videntes, erigiéndose en un sentido anhelo que surge desde la ciudadanía.

Sin duda, una positiva iniciativa que beneficiará a las personas no videntes de las diferentes regiones del país.