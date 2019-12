Opinión 24-12-2019

Pascua feliz para todos



Allí estaba una vez más pegada a la hermosa vitrina de aquel céntrico local, sin desearlo ella era un ser que se exhibía atrayendo despectivas miradas a su mísera presencia, pero la China no sabía cómo ven y piensan los grandes. Su mayor preocupación: estamos en “Pascua”, esto lo decía el Pela’o, y lo afirmaba el Lucho; si ellos lo decían entonces era verdad.

¿Que sabía ella de Pascua ? Casi nada; que nació un niño llamado Dios, que la mamá era una señora llamada Virgen, que por eso a los niños le regalan dulces, helados, y juguetes. ¿Pero a ellos…nada, a ella, al Lucho y el Pelao nunca han recibido un regalo, ni dulces ni un abrazo, al contrario la gente los mira como a cosa extraña y con temor de acercarse a ellos.



La China vivía estos días en un mundo qué la hacía sentirse diferente. Pensaba que ahora sí recibiría del niño Dios, o de la mamá llamada Virgen, o de alguien que no conocía, la muñeca que tanto deseaba. Sí, lo que más deseaba, una muñeca era todo su sueño, el Lucho quería un camioncito de esos de madera aunque no estuviera pintado y el Pelao quería un barquito pá echarlo al reguero y jugar con él.

Con sus ilusiones pegada a la vitrina , para ella todo era tan hermoso, cosas nunca vistas ni imaginadas hoy estaban a su alcance, podía verlas, eran casi de ella, aunque solo fuera para mirarlas.

Posesionada por tantos juguetes la China se estampaba a la vitrina mientras su pelo azabache tornasolaba galopando al sol que acariciaba los desnutridos huesos de su espalda. El vestido que le cubría alguna vez fue blanco con estampados diseños que el tiempo convirtió en un triste remedo de vestidura plomiza, cubriendo la desnutrida figura que con dificultad trepaba cada soporte donde hubiese algo que ver

Una vez más, el Lucho y el Pela’o volvieron a buscarla, una vez más ella estaba pagada a la vitrina sin preocuparse de su pollera que dejaba ver las raquíticas piernas y la renegrida ropa interior que albergaba su cuerpo.

-Vamos China –dijo el Lucho.

-Vamos China repitió el Pelaó

Con suavidad y decisión la tomaron del vestido. Ella no escuchaba, sus sentidos estaban fijos en la maravillosa danzarina que incansable giraba sobre la pequeña base musical al compás de una bella melodía.

-Vamos China -repitió el Pelao.

Sin decir nada, porque la China miraba sin decir nada, comenzó a caminar acompañada de sus dos casi hermanos y únicos amigos, cada paso que daba era un desafío a su incansable búsqueda, quería ver el NACIMIENTO, el pesebre donde naciera un niño llamado Dios, o Jesús, no sabía bien. Sí, un niño que nació en un pajar.

Pascua feliz para todos, el hermoso eslogan publicitario se repetía con estridencia en la gran tienda de moda, a ésta ingresaban elegantes damas llevando a sus hijos para que ellos eligieran los regalos que pedirían al Viejito Pascuero.

Entusiasmados la China, el Pelao y el Lucho, quisieron ingresar para ver de cerca el hermoso nacimiento que se levantaba en el interior del elegante local, la dura mirada del uniformado guardia sin decir palabra los detuvo, la China, el Lucho y el Pelao quedaron sin dar un paso más, intuyeron que ese lugar no era para ellos, se dieron cuenta que no cumplían requisitos que regulan el nivel de las personas, no tenían papá, ni mamá, ni presencia, ni dinero, ni nada, apenas eran tres niños desarrapados que no debían estar allí poniendo la nota fea de su pobreza en el día más bello para la humanidad legado por un niño.



Vamos China dijo el Lucho,

Vamos China repitió el Pelao.

La indiferencia de las cajas registradoras de la Gran Tienda cada vez más aceleradas continuaban eufóricas sumando al metálico ritmo……ja-ja-ja…..Pascua Feliz para Todos….



(Oscar Mellado Norambuena)