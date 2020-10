Opinión 25-10-2020

Paseo peatonal Benjamín Novoa -La calle corta del Mercado-

El problema entre la autoridad, y algunos vecinos, en todos los periodos de los gobernantes comunales, se repiten en el tiempo. Nos remontamos al 6 de mayo de 1933, cuando los señores Roberto Alvear V. y Bernardino González M., envían una carta al Alcalde de la comuna, Oscar Arís B., relacionada con la apertura de la calle del lado poniente del Mercado, desde Maipú a Delicias (actual Avenida Valentín Letelier)

En esa fecha era la calle Tapada, donde estaban la casa de Luis Rojas y otra que desde 1902 ostenta en grandes letras el nombre de Pío del C. Sepúlveda, la cual colinda con la propiedad de la señora Lastenia Cañón de Encina.

La apertura de esa calle fue acordada en la administración anterior, por la Honorable Junta de Vecinos, presidida por el ex Alcalde señor Arturo Villa, en noviembre de 1930.

Durante la administración del señor Arís -iniciada el 4 de julio de 1932- se discutieron los presupuestos; se consultaron las partidas correspondientes para las expropiaciones que debían pagarse a los vecinos Luis del Campo, Laura Cobo y Froilán Monsalve.

De acuerdo con la solicitud y teniendo en cuenta la importancia que reviste para el adelanto local, como para el estacionamiento de carretas, el funcionamiento de las ferias libres e instalación de baños, en un local que quedará libre al lado Oriente y Sur, en la propiedad de Monsalve, y en vista de las reparaciones en el edificio del Mercado, el Alcalde Arís señaló: “comprendí la necesidad de llevar a la práctica el proyecto de apertura”.

Posteriormente se dieron los pasos correspondientes, enviando la solicitud a la Intendencia, para que fuera cursada al Ministerio del Interior -en el departamento de urbanismo- donde harían el plano catastral y uno de transformación de la ciudad. Documentación que fue remitida por la Dirección de Obras Municipales y siendo objetada por la falta de algunos detalles. Por este motivo, el Alcalde solicitó la presencia de un Urbanista, designándose al señor Luis Muñoz H. (quien luego de una visita a Linares), ha mandado un plano de transformación de la ciudad, en el cual se consultan varios adelantos de interés para la comuna.

Entre estos adelantos figura la de elevar la categoría del pueblo de Linares, a la de ciudad, importancia que acarreará ventajas trascendentales para el mejoramiento de todos los servicios, sobre todo en lo referido a la distribución de fondos. En estas condiciones se encuentra el proyecto, que tanto interesa al municipio y al pueblo en general.

Sigue el Alcalde: Lamento, juntamente con ustedes, que exista alguna oposición a la realización de este anhelado proyecto, y que se le quiera posponer para dar cabida a otro particular, nacido muy posteriormente a aquél; me refiero al del señor Rector y de algunos profesores del Liceo de Hombres, cual es la creación de un internado particular.

Debemos felicitarnos por esta iniciativa del rector y el grupo de profesores; pero, es muy sensible que ese proyecto no pueda conciliarse con el de interés municipal, acatando la opinión del urbanista, quien recomienda en su informe: “que el Liceo, para su internado ocupe la parte poniente de la calle por abrirse, extendiéndose este establecimiento al lado norte del edificio del actual Liceo” (hoy, Escuela España).

Allí podrían, sin dificultad alguna, construirse nuevos edificios para el desarrollo de la obra proyectada, consultando la higiene y encuadrando el internado dentro de las exigencias modernas que deben tener esta clase de establecimientos y de cuyas ventajas carece hoy el internado recién fundado.

El Alcalde deja constancia que las puertas de la sala municipal están abiertas para cuando deseen concurrir a las sesiones de la Junta de Vecinos.

El diario “La Región”, en su edición de fecha 10 de julio, publica un extenso artículo suscrito por el Rector del Liceo de Hombres de esta ciudad y algunos profesores, para refutar los fundamentos principales que ha tenido en vista la Alcadía, al patrocinar el proyecto de apertura de la calle del poniente del mercado municipal.

En el diario “La República”, responde el señor Alcalde, “El señor rector parece creer que el Alcalde ha deseado crear atmósfera ante el público, señalándolo a él y profesorado como gestores de un negocio, en el cual nunca ha pensado”.

Lo que sí he debido lamentar, continúa el jefe municipal, que dicho proyecto (el internado) haya venido a entorpecer otro de los importantes proyectos para el adelanto local y que el señor rector -en su bien intencionado propósito de hacer triunfar sus planes- teniendo la paternidad del internado de los profesores, no quiere ver la gran ventaja que tiene para la población la apertura de la calle, para toda la población.

Lamento muy de veras tener que enfrentar esta situación, ya que siempre me han ligado lazos de amistad con el señor rector y una sincera admiración hacia su persona, incluso los señores profesores, pero ya que me arrastran al terreno de la discusión -muy a mi pesar- debo evidenciar algunos puntos que se desprenden del artículo en referencia.

Por otra parte, la Alcaldía recibió numerosos denuncios sobre el mal funcionamiento del Internado, por carecer de las condiciones esenciales de salubridad y al efecto, solicitó informe del Médico municipal, el cual no lo dio a la publicidad.

Finalmente, reitera el ofrecimiento que le ha hecho al señor Rector, en el sentido de subvencionar con una importante suma la instalación del internado en la calle Manuel Rodríguez, al lado norte del liceo, lo cual sería la verdadera solución de este asunto, en beneficio directo del Liceo y de los intereses de la ciudad.

Se acoge la indicación del urbanista, para lo cual se estima que no habría dificultad para obtener el acuerdo de los Honorables miembros de la Junta de Vecinos y fijar la correspondiente en el presupuesto del año venidero.

Creo, finaliza el Alcalde Arís, llevar al convencimiento al señor Rector y profesores del Liceo de Hombres que el suscrito no solo no es opositor de la obra de progreso por ellos iniciada y que por el contrario, desea colaborar con ella.

En los acontecimientos sólo cambian los años, pero los inconvenientes siguen siendo similares cuando la autoridad determina algún cambio para la ciudad. (Bibliografía: Diario “La República”, 1993. Fotografía: calle Benjamín Novoa -octubre 2020-, vista de sur a norte)