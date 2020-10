Opinión 27-10-2020

Paseo peatonal Sotomayor -Calle Gobernador Dionisio Sotomayor-





Esta es la calle que se extiende hacia el oriente desde la Plaza a Chacabuco, por el costado sur de la Intendencia (hoy Gobernación). Tiene una cuadra de longitud y 12.30 metros de ancho.

Su calzada adoquinada en un ancho de 5 metros y sus aceras fueron en parte de tierra, parte de asfalto y piedra huevillo. Por el S. había tres casas, una de ella refaccionada (1943) y en la cual funcionaba la inspección Provincial de Educación Primaria; al lado poniente de ella estaban las cocheras que pertenecieron al agricultor Antonio Lamas a quien en cierta ocasión -año 1912 ó 1913- un grupo de alumnos del Liceo las solicitó para abrir la Biblioteca del Centro Estudiantil Diego Barros Arana del cual era Presidente Rogelio Vallejos Badilla; el señor Lamas Benavente, que fue siempre refractario a las manifestaciones del espíritu, contestó que no podía acceder a los deseos de los estudiantes porque no tendría donde dejar sus caballos cuando venía de su fundo San Antonio.

A continuación de estas pesebreras seguían las bodegas o galpones de la Panadería que, desde hace cincuenta años (1895), ha funcionado en la esquina de M. Rodríguez. Hacia el oriente, por la misma acera, en la esquina de Chacabuco, había un sitio vacuo, de Eduardo Carrasco, que se ofrecía en 14 mil pesos (1940) y cuya adquisición se gestionó entonces para instalar el Club Radical, que a la sazón se estaba organizando.

En la acera norte está el costado sur de la Intendencia (hoy Gobernación), en una de cuyas dependencias funcionó la Notaría desde 1927; siguen un gran sitio vacuo, donde estuvo la Cárcel hasta 1933, destinado en algún momento a una cancha de basquetbol; las cocheras de la Intendencia y la casa de los Novoa, que llegaba hasta Chacabuco, da vuelta por Constitución y abarcaba por ésta la misma extensión que tiene por calle Sotomayor.

La calle Sotomayor es una de las más centrales, sin embargo no tenía más movimiento que el de las personas que entraban o salían de la Notaría o iban a la Inspección Escolar y tuvo más vida en tiempos en que la cárcel se encontraba contigua a la Intendencia (hoy Gobernación).

Este edificio fue construido por el ingeniero Luis Coopman desde 1888 a 1893. Antes de 1888, en la esquina donde estuvo el Telégrafo del Estado, tenía su taller de peluquería don Gumersindo Lamilla, que fue uno de los que primero se dedicó en Linares a estas actividades.

Por la misma época, doña Dolores Burgos ya tenía su pastelería en la esquina contraria. A fines de 1896, Juan M. Cabo estableció en estos lados un depósito de ataúdes traídos de fuera, pues, aún no se hacían en la ciudad.

En 1900, el Notario don Alejandro Lois Solar, de grata e imperecedera memoria, arregló un departamento en la acera sur, que constituía el fondo de su casa, e instaló en él la Notaría y el Registro del Conservador.

DIONISIO SOTOMAYOR, PERSONAJE QUE SE PERPETÚA EN ESTACALLE. La jurisdicción administrativa de la Villa de Linares, apenas fundada la villa se estableció la Gobernación como órgano administrativo de la villa, cuya jurisdicción iba desde la orilla norte del Perquilauquén hasta la orilla sur del Maule y desde la orilla oriente del río Loncomilla hasta el límite con Argentina.

Dionisio Sotomayor 1820) es designado Gobernador en marzo de 1817, tras el triunfo de Chacabuco y hasta 1820 estuvo en el cargo. Su gestión es poco fructífera. Luego del período de Juan de Dios Romero (gobernador desde 1821 a 1822), quien intenta ordenar los servicios y que la villa vuelva a la normalidad tras la guerra de la independencia.

Posteriormente Sotomayor amigo personal de O’Higgins retornó al cargo (1822-1823), realizando una intensa labor por mejorar caminos y las condiciones de vida de los habitantes de esa época. Murió heroicamente defendiendo la población ante el ataque de los Pincheira el 26 de abril de 1823. Casó con Casilda Ibáñez Barros, hermana del abuelo paterno del Presidente Ibáñez del Campo.

Una hija del matrimonio Sotomayor Ibáñez, María Sotomayor Ibáñez casó con Santiago Pincheira quien fue notario de Linares hasta 1846, siendo sucedido por su hijo Ignacio Pincheira Sotomayor, hermano a su vez de Dionisio, el fundador del primer periódico de Linares, La Idea, en 1871.

EL ASALTO DE LINARES POR LA BANDA DE LOS PINCHEIRA. Tras la estabilización política del país, siguieron actuando algunas bandas, ya sea de chilenos desertores, como de realistas que acaudillaron pandillas de bandidos. Conspiró en esta situación la falta de resguardo en que permanecían las ciudades y villas del sur del país.

Hacia 1823, un escuadrón de ochenta dragones se sublevó en Tucapel y tras asesinar al oficial a cargo, huyeron hacia las montañas para unirse a la temible banda que capitaneaban los hermanos Pincheira.

Poco después robaron una partida de caballos cerca de Chillán y un mes más tarde, la horda al mando de Antonio Pincheira se descolgó desde las montañas el 26 de abril de 1823 para asaltar Linares, efectuando un sangriento saqueo.

Era Gobernador Dionisio Sotomayor, respetable vecino, quien fue degollado en la propia sede de su administración junto al escribano Jacinto Novoa y al vecino Pedro del Campo.

Los bandidos robaron todo lo de valor, además de numerosas mujeres, dejando una estela de sangre y muerte. Este luctuoso hecho marcó dolorosamente la historia local y se recordó el valor de Sotomayor quien defendió a la villa en la medida de sus fuerzas.

Casi de inmediato se dirigieron a Parral para realizar similar fechoría, pero el Teniente Gobernador de esa villa don Julián Astete, hombre de singular valor, reunió unos cincuenta carabineros y trescientos milicianos y les persiguió tenazmente hacia las serranías. Logró arrebatarles parte del botín, pero algunos de sus hombres se unieron a los fugitivos, lo cual hizo de esa situación un desastre. La vida de Astete corrió gran peligro. El jefe de la banda Antonio Pincheira fue muerto de un balazo. Sin embargo sus hermanos continuarían la sangrienta estela de muerte y robos.

Dionisio Sotomayor, ex-Gobernador de Linares, asesinado en el desempeño de sus funciones, el 26 de abril de 1823, es el personaje que se perpetúa en esta calle. (Bibliografía: Las calles de Linares, noviembre de 1945. Historia de Linares, J. González Colville, mayo de 2018. Fotografía: calle Sotomayor, vista desde la plaza, octubre 2020. Paseo peatonal Benjamín Novoa, domingo 25 de octubre, también es de autoría del suscrito)



Manuel Quevedo Méndez