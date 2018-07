Social 22-07-2018

Paseos gratuitos en vacaciones de invierno Municipalidad de Longaví llevó a más de 600 niños a la nieve

Además se extendió el beneficio a inmigrantes haitianos que ya son parte de la comuna.

Hasta el sector de Lo Aguirre, en las cercanías del Paso Pehuenche, el municipio de Longaví llevó a más de 600 niños y sus familias de la comuna para que disfrutaran de la nieve en estas vacaciones de invierno los días jueves y viernes de esta semana.

La iniciativa del alcalde Cristian Menchaca junto al Concejo Municipal tuvo por objetivo brindarle un día de esparcimiento a cientos de niños y vecinos que no habían tenido la oportunidad de conocer la nieve. Incluso se extendió este beneficio a familias de inmigrantes haitianos que ya son parte de la comuna.

“Hicimos un esfuerzo económico importante junto a la Dirección de Desarrollo Comunitario para que niños de diferentes sectores rurales y urbanos de Longaví pudieran conocer y disfrutar de la nieve”, explicó el alcalde.

“Convocamos a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y le pedimos a través de su presidenta que se coordinara con cada unidad vecinal y se invitara a aquellos que por motivos económicos no pudieron salir estas vacaciones de invierno”, detalló.

“La esencia del servicio público es dar alegría a las personas en todo orden de cosas por eso hicimos estos viajes. Además es lindo ver la cara de alegría y felicidad de los pequeños como sus mamás y papás que por sus propios medios no podían financiar estos viajes, y de esta forma les estamos cumpliendo sus sueños”, puntualizó el jefe comunal.

Fue así como se dispuso de buses y minibuses que de madrugada acudieron a sectores como La Puntilla, Paso Cuñao, Miraflores, Cerrillos, Lomas de la Tercera, La Quinta, Los Pellines, San José y de la población Liguay, Vida Nueva, Esfuerzo y Villa Longaví, entre otros, para dirigirse a la alta cordillera.



Juegos y Alegría



Ya en la explanada donde se levantó hace unas semanas un punto turístico de Sernatur y la Municipalidad de San Clemente, en Lo Aguirre, los jóvenes se divirtieron haciendo guerras de copos de nieve, deslizándose en trineos y confeccionando los tradicionales monos de nieve

“Es una gran oportunidad para nuestros niños y vecinos que se nos dio de ir a la nieve. En total somos 90 personas que vamos de nuestro sector en dos buses. Agradecemos al municipio y a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos por habernos tomado en cuenta y destacamos la coordinación perfecta que ha habido en esta oportunidad para efectuar este viaje”, señaló Jésica González, presidenta de la junta de vecinos La Puntilla.

“Estamos muy agradecidos del alcalde y los funcionarios porque acá en mi sector la gran mayoría no conoce la nieve y creemos que esto se debe repetir todos los años”, manifestó Marisol Ibáñez, presidenta de la junta de vecinos de Paso Cuñao.

“Me parece muy bien estos viajes, porque hay personas en Longaví que no tienen como ir a la nieve. Creo que es una muy buena iniciativa de la municipalidad”, explicó Patricia de La Puntilla.

Los concejales Matusalen Villar y Nancy Silva acompañaron a los vecinos en este segundo día de viaje.

“Muy bonitos estos viajes. Creo que esto es integrar a la ciudadanía con el municipio. Quiero felicitar al alcalde y al equipo de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Longaví que se esmeraron porque todo saliera bien”, expresó Villar.

Finalmente, se indicó que para el próximo año se pretende repetir esta experiencia para invitar a todas aquellas personas que no pudieron asistir en