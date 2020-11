Editorial 19-11-2020

Paso a Paso Laboral



Promover un retorno laboral seguro y la protección de las y los trabajadores, son algunos de los principales objetivos del proyecto de ley que dispone de medidas de protección para el retorno gradual y seguro del trabajo, en el marco de la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19 en el país y que recientemente fue aprobado por el Senado y despachado a la Cámara de Diputados.

Entre los principales puntos que incluye el texto legal figuran respecto a los trabajadores de riesgo, que existirán mecanismos de protección, entre otros: incentivar el trabajo a distancia o destinarlos a funciones sin contacto permanente con terceros.

Del mismo modo, todas las empresas deberán confeccionar un protocolo de seguridad sanitaria y para aquellos que no lo tengan, las mutuales otorgarán un protocolo tipo. También se exigirán normas mínimas que debe tener el protocolo de seguridad.

Las licencias por Covid 19 se pagarán desde el primer día y los empleadores deberán contratar un seguro para el copago en caso de hospitalización y recuperación por Covid 19.

Entre las sanciones a aquellos empleadores que no cumplan, están, entre otros, el no poder retomar o continuar la actividad laboral de carácter presencial.



Durante el debate, los legisladores coincidieron en que el proyecto es el mejor resultado y ejemplo de cómo el parlamento se constituye en un espacio de diálogo social, para hacerse cargo de una necesidad urgente de los empleadores y de los y las trabajadoras que tienen temor a contagiarse en una pandemia, y así se garantizan las condiciones de forma segura.