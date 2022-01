Nacional 05-01-2022

Paso fronterizo Los Libertadores reabrió este martes después de dos años

Finalmente y después de dos años, este martes reabrió el paso fronterizo Los Libertadores, ubicado en la Región de Valparaíso, y que conecta a Chile con la ciudad argentina de Mendoza.



La reapertura se dio a las 12:00 horas de hoy, como explicó el delegado presidencial de Los Andes, Ricardo Figueroa, quien detalló que desde mañana miércoles 5 de enero el complejo fronterizo estará abierto entre las 08:00 y 20:00 horas.



El seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Georg Hübner, destacó que "hemos reforzado con personal en el lugar para intensificar la vigilancia y control sanitario de los viajeros".



Figueroa destacó que "debemos considerar que las condiciones sanitarias siguen siendo de extrema necesidad, por lo tanto, los viajeros deben tomar mucho tiempo para realizar este propósito, ya que serán revisados exhaustivamente para lograr un paso fronterizo con las mejores condiciones sanitarias".



"Les pedimos paciencia, consideración y tomarse el tiempo adecuado si es que necesario ingresar al país o viajar a Argentina", agregó el delegado.



¿Qué se necesita para ingresar o salir del país?

La autoridad detalló que las personas residentes en Chile que ingresen al país deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Resultado negativo de test PCR, cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas. Estas se cuentan hasta la hora de salida del vuelo con destino final Chile. Si una persona presenta un resultado positivo persistente por haber estado contagiado del virus el último mes, podrá adjuntar dos resultados de PCR positivos, donde la toma de muestra de uno deberá haber sido realizada hasta 72 horas antes del embarque y el otro deberá haberse realizado con más de 14 días de diferencia con la fecha de embarque, pero con menos de un mes desde el mismo. Los menores de dos años quedan exceptuados de este requisito.

Declaración Jurada para viajeros provenientes del exterior, disponible en www.c19.cl. Todo viajero, de toda edad, debe completar el formulario "Declaración Jurada de Viajeros" de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR mencionado en el punto anterior.

Los requisitos para los extranjeros que ingresen a Chile son:



Resultado negativo de test PCR, cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas. Estas se cuentan hasta la hora de salida del vuelo con destino final Chile si ingresa por vía aérea. Si una persona presenta un resultado positivo persistente por haber estado contagiado del virus el último mes, podrá adjuntar dos resultados de PCR positivos, donde la toma de muestra de uno deberá haber sido realizada hasta 72 horas antes del embarque y el otro deberá haberse realizado con más de 14 días de diferencia con la fecha de embarque, pero con menos de un mes desde el mismo. Los menores de dos años quedan exceptuados de este requisito.

Declaración Jurada para viajeros provenientes del exterior, disponible en www.c19.cl. Todo viajero, de toda edad, debe completar el formulario "Declaración Jurada de Viajeros" de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR negativo y seguro médico de viaje.

Seguro médico de viaje: Este requisito es solo para los extranjeros no residentes en el país. El viajero debe adjuntar a la Declaración Jurada de Viajeros un certificado de un seguro médico que cubra los gastos que pudieran ocasionar la asistencia médica, atención hospitalaria y repatriación, durante toda su estancia en el país, incluida la cobertura de cualquier gasto originado por Covid-19. El monto mínimo de cobertura para las prestaciones de salud deberá ser de 30.000 dólares.

Para más detalles sobre el ingreso a Chile se puede visitar el sitio web del Gobierno.



En tanto, para ingresar a Argentina, el país trasandino exige a los extranjeros no residentes un esquema de vacunación completo, PCR negativo 72 horas previas al embarque y un seguro de salud de Covid-19, quedando eximidos de realizar cuarentena. Luego deberán realizarse un test PCR entre el tercer y quinto día del arribo al país.