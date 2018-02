Crónica 04-02-2018

Patagonia-INIA es una de las variedades de papa más resistentes a tizón tardío

Según un estudio realizado en Estados Unidos y recientemente publicado la variedad chilena es una de las que presenta mayor resistencia al tizón tardío tanto en el tubérculo, como en el follaje.

Un estudio recientemente publicado en la revista científica American Journal of Potato Research determinó que la variedad Patagonia-INIA, desarrollada por el Programa de Mejoramiento Genético del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, posee un alto nivel de resistencia al tizón tardío, una de las más graves enfermedades que afectan a este cultivo a nivel mundial.

El estudio evaluó la resistencia a Phytophthora infestans (agente causal del tizón tardío) en un extenso panel de 206 variedades y clones avanzados en dos localidades de Estados Unidos.

Manuel Muñoz, investigador de INIA Remehue, explicó que “en el estudio Patagonia-INIA fue una de las variedades menos afectadas ante la inoculación de los tubérculos con cepas del patógeno que produce la enfermedad, presentando un alto nivel de resistencia. Del material evaluado, ocho variedades y clones fueron calificados como resistentes en las dos localidades en donde se realizó el estudio. Los genotipos altamente resistentes fueron: Palisade Russet, AWN86514-2, MSL268-D, MSM171-A, MSM182-1, MSN230-1RY, Yucon Gem y Patagonia-INIA. Todo el resto de las 198 variedades y clones tuvieron niveles de resistencia menores o bien eran moderadamente susceptibles o susceptibles.

A su juicio “ésta es una nueva evidencia científica que demuestra que Patagonia-INIA es una de las variedades con mayor resistencia al tizón tardío en el tubérculo y en el follaje”.

Este trabajo fue realizado por un equipo de científicos estadounidenses del United States Agricultural Deparment-Agricultural Research Service, la Washington State University y Oregon State University. Los autores son: Lyndon D. Porter, Charles R. Brown, Shelley H. Jansky, Dennis A. Johnson y Jeremiah K. S. Dung.

La publicación científica puede ser consultada en: Porter, L., Brown, C., Jansky, S., Johnson, D. y Dung, J. 2017. Tuber Resistance and Slow-Rotting Characteristics of Potato Clones Associated with the Solanaceae Coordinated Agricultural Project to the US-24 Clonal Lineage of Phytophthora infestans. Am. J. Potato Res. (2017) 94:160–172.