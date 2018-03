Editorial 02-03-2018

Patas para leer

¿Cómo hacer que los niños lean? A un ingenioso funcionario de una biblioteca en Estados Unidos se le ocurrió la idea de colgar una imagen con este mensaje: "Desafortunadamente, nadie se ha apuntado para leer un cuento a Sting esta noche en la biblioteca White Bear Lake. Si sabes de algún niño entre los cuatro y los ocho años que le gustaría leerle un cuento a un perro, por favor, contacta con la biblioteca o su página web en el programa Paws to Read (Patas para leer, por su traducción en español, que se basa en que los pequeños lean en voz alta a los animales). Sting volverá a estar allí el próximo 21 de febrero". El post ha conseguido más de 78.000 me gusta, más de 26.000 comentarios y superó los 100.000 compartidos. Y tuvo un final feliz. Sting consiguió que muchos niños se ofrecieran a ir a contarle un cuento en voz alta. Incluso, han llenado su agenda en los próximos meses.

Los programas “Patas para leer” que se desarrolla en varias bibliotecas de EE UU. consisten en que los niños lean en voz alta a los perros. Según varios estudios realizados por distintas universidades de Estados Unidos, los pequeños que leen en voz alta como terapia a perros y gatos de forma frecuente –los expertos hablan de unos 30 minutos a la semana– consiguen mejorar mucho su capacidad lectora, ya que estos animales producen en ellos sensaciones de seguridad, los animales no les juzgan.



Y es que son varios los beneficios para los niños de leer a gatos y perros: Mejora la concentración, Mantiene una mejor atención, Amplía el vocabulario del menor, Aumenta su confianza en las habilidades lectoras, Fomenta su relación con los animales y las personas y, sobre todo, el niño disfruta de la experiencia de leer.