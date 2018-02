Crónica 08-02-2018

Patinadora Linarense de 11 años es invitada a un Trofeo Internacional en España

Es la primera vez que en nuestra ciudad llega una invitación de este tipo, ahora buscan que empresarios locales se pongan la mano en el corazón y apoyen a costear los pasajes.



Javiera Ramírez tiene 11 años, hace más de uno que practica patinaje artístico, llegó luego de una nota publicada en Diario El Heraldo sobre un Torneo Nacional. Le hizo ilusión la vestimenta, y junto a sus padres llegó hasta Skate Feeling, Escuela de Patinaje Artístico en nuestra ciudad. Javiera en este tiempo ha participado en “clínicas” regionales y este 3 de febrero recibió la gran noticia, desde la Escuela de Patinaje Artístico Laredo en Cantabria, España la invitaban a participar: “Para nosotros sería un honor contar con su presencia. Queremos hacer unas jornadas por parte de nuestros patinadores y entrenadores para fomentar la convivencia y el intercambio de impresiones entre países”, cuenta la carta oficial que recibió su entrenador Ricardo Barriga. El encuentro se realizará el 21 de abril de 2018.

Al recibir la noticia Javiera lloró: “Me puse a llorar de la emoción, me puse muy muy feliz”, yo tenía el sueño de llegar lejos, yo veía personas patinando en competencias en otros países y soñaba con hacer eso, ahora quiero ser como ellos... Me gustaría intercambiar conocimientos con otros niños, ya viajar a otro país es un sueño”, cuenta la niña.

Esta es la primera vez que invitan a un alumna de Skate Feeling a encuentro fuera del país, Ricardo Barriga, profesor de la Escuela comenta: “ Estoy muy contento de entregarle esta experiencia a mi alumna, el encuentro es para compartir, no para ir a ganar o perder, siempre se gana la experiencia, la aventura de estar en algo así de importante fuera de su país”.

Ricardo comenzó a dar clases a los 16 años, en patinaje sobre hielo en Santiago y a la misma edad de Javiera empezó su relación con esta disciplina. Al principio no le fue fácil, debió lidiar con el prejuicio de que este deporte es sólo para mujeres. “Pasé muchos años sufriendo las burlas, y me entristece que sea así, hoy tengo un solo alumno porque muchos padres tienen el prejuicio sexista. Yo estoy convencido de que no es así, el patinaje lo puede practicar cualquiera”.

Ahora, buscan apoyo para poder cumplir el sueño de Javiera y llegar hasta España, han tocado las puertas del municipio y ahora Ricardo, el entrenador apela a los empresarios, “No es mucho lo que pedimos, sólo 3 pasajes, el de la alumna, su padre y el mío como entrenador… Por eso le pedimos a los empresarios que se pongan la mano en el corazón y apoyen esta aventura”.

Skate Feeling es una escuela sin fines de lucro, que sólo busca potenciar este deporte en nuestra ciudad, por lo que no manejan fondos que les permitan cubrir los gastos de este tipo de actividades. Para quienes deseen colaborar pueden contactarse al correo patinajeartisticolinares@gmail.com.