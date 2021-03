Opinión 19-03-2021

¿PATRIARCADO LITERARIO?

En la edición de El Heraldo del pasado 17 de marzo, doña Daniela Arze-Vargas Donoso, con numerosos y exitosos diplomados en Universidades, anuncia la creación de talleres de literatura para ayudar a quienes deseen escribir e incluso “llevar tu vida a un libro”.

Con más de veinte obras publicadas, me atrevo a comentar que conformar un libro es más difícil que construir una casa. Mi querida amiga Emma Jauch repetía: “escribir es como hacer adobes”.

Pero no es ese el tema de este artículo.

Dice doña Daniela, con firme acento: “¿Crees que Gabriela Mistral y María Luisa Bombal son las únicas voces importantes de nuestra literatura femenina?”. Nos preguntamos a nuestra vez, ¿Quién dijo eso? Concluye su juicio con una expresión contundente: “¡Basta de patriarcado literario!”

Pero, ¿Existe tal “patriarcado” en las letras chilenas? Vamos a nuestro archivo documental.

En el siglo XIX, la poesía lírica chilena la abre doña Mercedes Marín de Solar (1804-1866). Su creación es fruto de una cultura superior y está entre las primeras plumas de América. Tuvo una tertulia en su casa, donde las niñas de Santiago escucharon por primera vez poesía y música. Sus obras completas las publicó su hijo en 1874. Un crítico literario dijo de su talento: “la naturaleza dotó ricamente a esta dama”. Su hija Amelia Solar Marín (1836-1915) siguió su senda lírica.

En esa línea está doña Rosario Orrego de Uribe (1834-1879), vinculada por su padre al Maule y a Constitución. Su labor abarcó la novela, la poesía y el periodismo. En el primer género, está entre las notables narradoras de América, junto a Gertrudis Gómez de Avellaneda y otras plumas femeninas. Es pionera, en su género, del periodismo chileno al fundar, en 1873, la “Revista Valparaíso”, dedicada a las ciencias y las artes y donde colaboraron sus hijas Regina y Laura. Su obra completa, en 362 páginas, fue recogida en el 2003, editada en Copiapó.

Olvidada está la poetisa Nicolasa Montt Marambio (1857-1924), nacida en Freirina, y aunque provinciana, es colaboradora de diarios como “La Voz de Elqui”, traductora y autora de un bello libro titulado “Páginas Íntimas”, de 1906. Sostuvo económica y espiritualmente a la joven Lucila Godoy Alcayaga para que no desanimara en su afán de escribir.

De Gabriela Mistral ya sabemos de su trayectoria, surgida una noche de diciembre de 1914 cuando gana los Juegos Florales de Santiago con sus “Sonetos de la Muerte”. En ese certamen participan varios escritores maulinos como destacamos en nuestro libro “Neruda y el Maule”. En ese certamen derrota a experimentados poetas.

En 1919, se efectúan en Cauquenes los Juegos Florales del Maule. En ellos el joven Neftalí Reyes de 15 años gana un tercer lugar y una mención honrosa. Pero la poetisa talquina Aída Moreno Lagos (Talca 1894-1943) logra el segundo lugar con el poema “¿En Dónde?”. En 1925 publica “Dolidamente”, con lo mejor de su obra. Fue profesora y discípula predilecta de Gabriela Mistral. Conservo en mi archivo, digitalizada, una bella carta que Aida le envía el 3 de junio de 1936. Nótese, superó al futuro Premio Nobel.

En 1917 se publicó en Santiago una legendaria antología titulada “Selva Lírica”, de los autores Julio Molina y Juan Agustín Araya. Hasta ese instante ninguna mujer había logrado incluir su obra en recopilaciones de este tipo, ya fuese en Chile o América y cuyo detalle el espacio no nos permite comentar. En esta obra, además de la Mistral, aparecen Olga Azevedo (Santiago 1895) con cinco bellos poemas, Berta Quezada (Chillán 1893) con notables creaciones liricas y quien dejó un libro, “Motivos: Versos” (1924), también se incluye una bella poetisa de 22 años con el seudónimo de Juan Inés de la Cruz, que corresponde a Ana Luisa Anabalon Sanderson, más tarde conocida como Winett de Rokha, esposa del poeta Pablo de Rokha. Está Aída Moreno Lagos, ya mencionada, Gricelda Jiménez y María Stuardo, Blanca M. de Lagos, Blanca Vanini Silva, Rosa Girard de Escudero. Es decir, once mujeres creadoras en una antología de hace un siglo. Más tarde alcanzarían gloria Marta Brunet, Damiela Eltit, Marcela Paz, Amanda Labarca, la ya citada María Luisa Bombal, etc.

De Linares y el Maule, y temiendo excedernos, no olvidemos a Carmen Arriagada de Gutike (siglo XIX) además de Emma Jauch, poeta y pintora. Están vinculadas a esta tierra, además, Rosa Neftalí Basoalto, madre de Neruda y de cuya olvidada personalidad damos cuenta en nuestro citado libro sobre Neruda, Matilde Brandeau Galindo ( Parral, 1870-1849) precursora de los derechos de la mujer en valiosos escritos, Clementina de la Vega (San Javier 1888-1959) directora de la primera revista dedicada integralmente a la mujer, “Eufrosina” (publicada en Linares 1949-1951), la escultora Blanca Merino Lizana (1893-1973) autora, entre otras obras, de la estatua ecuestre de Manuel Rodríguez, en Santiago; la muy culta poeta y escritora Dolores Pincheira Oyarzún, cuya amistad compartimos, etc. etc.

En resumen, ¿podemos hablar de “patriarcado literario?”

O quizás, pensamos, exista un “matriarcado” no investigado.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia