Patricia López agradece apoyo de seguidores tras censura de foto en topless

La actriz, que se encuentra en la localidad francesa de Cannes, publicó una imagen en la plataforma en la que aparecía semidesnuda. Sin embargo, bajo las normas del servicio, fue sacada de la aplicación.

La actriz Patricia López se encuentra visitando Cannes, ciudad donde actualmente se realiza la edición número 70 del festival cinematográfico, y así lo ha demostrado a través de sus redes sociales. Sin embargo, en una de sus publicaciones en Instagram, la intérprete sufrió la censura de una imagen en la que aparecía en topless junto a dos hombres, lo que causó la indignación de algunos de sus seguidores. Tras la acción, la mujer a través de la misma plataforma de fotografía agradeció a quienes dedicaron postivas reacciones a su foto semidesnuda e hizo un llamado a crear conciencia sobre el tema y "quererse a uno mismo": "Fue una linda experiencia. Me guardo en el corazón sus bellos comentarios de apreciación. Empecemos a amarnos exactamente como somos! Un gran abrazo!", escribió López bajo una imagen que demostraba que la fotografía había sido quitada de la aplicación. Los hombres que aparecían junto a López en la postal eran el director de "En la gama de los grises" (2015), Claudio Marcone, y el actor Ignacio Santa Cruz. Dentro de las "normas comunitarias" que presenta Instagram, en uno de sus punto detalla que "es posible que algunas personas quieran compartir imágenes de desnudos de carácter artístico o creativo; sin embargo, por diversos motivos, no permitimos que se publiquen desnudos". Según la compañía, esto se aplica a contenido que muestra actos sexuales, genitales, nalgas al descubierto y pezones femeninos. La "censura" ha sido motivo de debate en redes sociales sobre la "liberación" del pezón femenino. A través de campañas como "Free the Nipple" (Libera el pezón, en español), iniciativas buscan igualdad de condiciones con los hombres a la hora de exhibir sus torsos desnudos.