Opinión 09-12-2018

Patricia Verdugo

En este nuevo artículo semanal tengo el honor de recordar la trayectoria de una de las primeras periodistas que se atrevió a denunciar los crímenes de la dictadura a través de sus artículos y libros.

Como experiencia personal podría señalar que en aquella época siendo yo muy joven solo dos libros despertaron en mí la curiosidad de saber un poco más sobre los acontecimientos que ocurrían en Chile: El primero de ellos fue uno cuyo sugerente título pareciera que hablara de la actualidad pero fue escrito en 1986; “Miedo en Chile” de Patricia Politzer y el segundo “Los Zarpazos del Puma” (1989) de Patricia Verdugo.

Patricia del Carmen Verdugo Aguirre (1947) desde muy niña demostró interés por las letras cuando a los tres años aprendió a leer gracias a su padre Sergio Verdugo Herrera con quien tuvo un lazo de afectividad muy fuerte.

Asistió hasta tercero básico al colegio Nido de Águilas, establecimiento en donde desarrolló los conceptos de igualdad y respeto a la libertad. El motivo por el cual abandonó este establecimiento fue porque se atrevió a denunciar a un religioso que habría tenido conductas indebidas con ella. Este hecho marcó profundamente su carácter haciéndola una persona fuerte frente a la adversidad. Por otra parte el concepto de igualdad lo pudo palpar de primera mano siendo una joven estudiante del Liceo 9, debido a que tuvo la oportunidad de convivir con personas de diferentes clases sociales. Ya en esta época comienza a desarrollar sus dotes de líderes participando en el centro de alumnos de su colegio, defendiendo al profesorado o en otras causas.

En 1965 comenzó a estudiar periodismo en la Universidad Católica participando en cuanta manifestación universitaria se desarrolló en aquella agitada época, por ello siempre recordaba como en 1968 se tomó junto a un grupo de compañeros la casa central obligando a colocar a un rector laico. Ese mismo año se tituló como periodista y dos años más tarde se casaba con el también periodista Edgardo Marín.

Entre 1969 y 1973 trabajó como relacionadora pública de la Escuela Militar, pero a partir del Golpe de Estado su vida cambió drásticamente; su familia comenzó a dividirse (su hermano menor y su tío paterno eran miembros de las Fuerzas Armadas, mientras que su padre era un destacado dirigente de la DC). Al respecto señalo: “Que le pasó a mi hermano oficial de Ejército? ¿Cómo es que el chiquito que fue criado en mi hogar, con mis mismos principios cristianos y demócratas me declaraba ahora enemiga de mí patria?. Sin ese golpe militar, yo habría sido una periodista dedicada a la ciencia y la tecnología. Sin ese golpe militar, mi país no tendría la herida abierta que lo sigue remeciendo hasta sus cimientos”.

En su vida se destacan tres momentos dolorosos, los cuales marcaran su vida para siempre. El primero fue la muerte de su primer hijo en 1971 con tan solo un año de vida a causa un riñón mal formado. En 1976 su padre, Sergio Verdugo, es asesinado por la dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR) y al año siguiente renuncia a la revista Ercilla en solidaridad a la persecución que sufría su director Emilio Filippi.

A pesar de sus dolorosas perdidas nunca abandonó su trabajo. En 1977 funda la Revista HOY, con la sola idea de desarrollar un periodismo libre en relación a los derechos humanos. En esta revista se publicaban denuncias de los familiares de detenidos políticos de la época y algunos fuertes testimonios que no vienen al caso narrarlos en estas líneas ya que se los dejo a usted señor lector si algún día tiene curiosidad sobre esta extinta revista.

Todas las vivencias que tuvo durante los años en la Revista HOY, la llevaron a declararse como una disidente y aprendió a comunicar en medio de la censura y el miedo. Esto la llevó en 1979 a escribir su primer libro “Una herida abierta”, texto prohibido por el gobierno de Pinochet y por el cual fue amenazada. De ahí en adelante sus libros solo fueron relacionados a sucesos noticiosos impactantes y se transformaron más que en una denuncia, en una fuente de difusión para muchos como por ejemplo “André de La Victoria” (1984), libro que narra la triste muerte del padre André Jarlan. “Quemados vivos” (1986) el cual narra la historia de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri, dos jóvenes que fueron rociados por combustible por una patrulla militar. Por este libro fue citada a declarar a tribunales, lo cual solo la beneficio a ella ya que a partir de este hecho todo el mundo quería leer sus publicaciones: “Yo no ofendo, yo informo de los hechos que ocurren” (señalaría).

El reconocimiento definitivo a su pluma vino en 1989 con el record editorial “Los Zarpazos del Puma” el cual narra los hechos ocurridos en la llamada “Caravana de la Muerte”. Por ultimo en 1990 publicó junto a Carmen Hertz “Operación Siglo XX”, libro que profundiza en el atentado al General Pinochet.

Por su trayectoria en 1993 recibió el premio María Moors Cabot, el mayor reconocimiento que se le puede otorgar a un periodista extranjero en los Estados Unidos. Tres años más tarde es galardonada por la Academia Chilena de la Lengua y en 1997 recibe el Premio Nacional de Periodismo. Sin embargo sus investigaciones periodísticas no se detienen y continúa con “Interferencia secreta” (1998) en donde da a conocer la conversación de Pinochet mientras ocurría el bombardeo del Palacio de la Moneda y “Bucarest 187” (1989) en donde investiga la muerte de su propio padre.

Su último libro fue “Agüero versus Meneses” (2005) ya que falleció la noche del 13 de enero de 2008 debido a un cáncer de vesícula biliar. Su muerte fue muy sentida en el círculo de periodistas de nuestro país, pero más aún en todas las organizaciones de derechos humanos.



Por Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia y Geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS.